Prossimamente nella soap opera La Promessa, Manuel recupererà la memoria e si pentirà amaramente di aver sposato Jimena. Il marchesino scoprirà di essere stato ingannato e che la moglie, con la complicità di Cruz e Alonso, ha manipolato i suoi ricordi: infatti suo cuore non batte per Jimena ma per Jana Exposito.

Manuel comincia a ricordare e scopre di essere stato ingannato da Jimena

A La Promessa ben presto le bugie verranno a galla. Manuel scoprirà di essere stato ingannato solo dopo il matrimonio con Jimena. Il marchesino infatti, comincerà a ricordare i suoi ultimi anni di vita.

Succederà però, come accennato, solo dopo le nozze. Capirà immediatamente di non provare sentimenti per la moglie e questo lo porterà ad avere i primi sospetti. Con il passare delle puntate, si renderà conto che Jimena, con la complicità di Cruz e Alonso, avrà manipolato i suoi ricordi. Non sarà vero che lui è Jimena erano innamorati prima dell'incidente aereo, né tantomeno sarà vero che lui aveva deciso di abbandonare la sua passione per l'aviazione. I ricordi, quelli veri, affioreranno poco a poco nella mente di Manuel il quale, ovviamente sarà alquanto confuso.

Manuel si pente di aver sposato Jimena nelle prossime puntate de La Promessa

La realtà dei fatti prima dell'incidente è completamente diversa da quella raccontata da Jimena.

Manuel si renderà conto che prima dell'incidente, il suo cuore batteva per Jana. Peccato che ormai Manuel sia diventato il marito di Jimena. Per questo, il marchesino si pentirà amaramente di averla sposata. In un primo momento, Manuel parlerà del suo turbamento con la cugina Martina. Solo successivamente, il giovane deciderà di confessare il suo amore a Jana.

Nonostante ciò, Manuel non lascerà la moglie, anche se continuerà a sognare a occhi aperti una vita insieme alla domestica.

Jimena finge di essere incinta per non essere lasciata da Manuel

Dalle anticipazioni riguardanti le nuove puntate de La Promessa, Jimena dopo il matrimonio, metterà in atto nuovi inganni ai danni di Manuel.

La donna infatti, pur di non perdere il marito, fingerà persino una gravidanza. Questo stratagemma, costringerà di fatto Manuel a stare accanto alla moglie. Qualcosa però cambierà nel momento in cui Jimena deciderà di fare un viaggio fuori dalla Spagna. Le sue bugie verranno a galla e sarà l'occasione per Manuel di riavvicinarsi a Jana, con la quale passerà una notte d'amore.

Per ulteriori dettagli, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con La Promessa, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16:40.