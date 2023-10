Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler spagnoli della soap opera raccontano che Manuel Lujan inizierà a credere che Jimena De Los Infantes l'abbia ingannato a pochi giorni dal bacio scambiato con Jana.

Anticipazioni La Promessa: Jana e Manuel si avvicinano

Le anticipazioni de La Promessa svelano che Manuel (Arturo Garcia Sancho) inizierà a nutrire dei sospetti dopo essersi sposato. Il marchesino infatti scoprirà che il suo fidanzamento con Jimena non andava a gonfie vele prima del drammatico incidente aereo.

Dubbi che aumenteranno quando Manuel scoprirà che aveva una passione sfrenata per l'aviazione al contrario di quanto raccontatogli da Jimena (Paula Losada) e Cruz. Per questo motivo, il giovane apparirà sempre più confuso, tanto da stringere un legame sempre più forte con Jana. Ma ecco che la ragazza verrà spedita a lavorare dai duchi De Los Infantes in una località molto lontana dal palazzo dei Lujan. Tuttavia, Manuel si avvicinerà pericolosamente alla domestica prima della sua partenza.

Il marchesino bacia la domestica prima di partire

Nelle prossime puntate della soap opera, Manuel si farà avanti con Jana. In dettaglio, il fratellastro di Catalina stupirà la domestica con un dolcissimo bacio sulle labbra.

Nonostante questo, Jana non rinuncerà a partire per alcuni giorni anche se piacevolmente sorpresa dal bacio scambiato con il marchesino. Rimasto da solo, Manuel ripenserà a tutto quello che Jimena gli aveva raccontato dal giorno del suo risveglio dallo stato di coma. Il giovane unirà tutti i tasselli grazie ai racconti di Catalina, Curro e Mauro.

Manuel così sospetterà che sua moglie gli abbia detto una bugia e per questo deciderà di affrontarla.

Manuel inizia a credere che Jimena l'abbia ingannato

Manuel tempesterà Jimena di domande in occasione di una cena a lume di candela. Il marchesino infatti chiederà a sua moglie per quale motivo gli abbia nascosto la sua passione per l'aviazione arrivando a credere che non sia innamorata di lui.

Jimena a questo punto non saprà come rispondere di fronte alle insinuazioni di suo marito per via dell'accordo stipulato con Cruz. Di conseguenza, la donna fingendosi offesa negherà di aver detto delle bugie. Non contenta, Jimena lascerà la tavola in preda a un attacco d'ira. Manuel, invece, avrà sempre più dubbi sulla moglie, tanto che il matrimonio inizierà sotto i più cattivi auspici.

La Promessa è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 16:50 sui teleschermi di Canale 5 oppure in diretta streaming o in modalità on demand su "Mediaset Play Infinity".