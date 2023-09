La promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:40 su Canale 5, così come sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily di stampo spagnolo raccontano che Manuel bacerà Jana e inizierà a sospettare che la moglie Jimena gli abbia mentito in diverse occasioni. Tutto partirà dalle esternazioni che Curro farà al marchesino, dicendogli che i sentimenti che provava nei riguardi di Jimena prima delle loro nozze non erano così forti, ma anche dalle parole di Catalina che dirà al fratello che non voleva affatto abbandonare l'aviazione prima dell'incidente aereo.

Manuel, quindi, finirà per farsi sostenere moralmente da Jana anche al fine di vederci chiaro a riguardo, ma la figlia di Dolores verrà spedita alla tenuta de los Infantes proprio da Jimena. Manuel, infine, affronterà la coniuge chiedendole se gli abbia mai mentito, ma Jimena non sapendo come rispondere lascerà a metà la loro conversazione.

Curro e Catalina insinueranno dei dubbi in Manuel sulla lealtà di Jimena

Gli spoiler spagnoli de La Promessa evidenziano che Manuel, quando mancheranno pochi giorni al matrimonio tra lui e Jimena, sarà perplesso e confuso ascoltare le parole di Curro, il quale farà presente al signorino che il suo fidanzamento con Jimena prima dell'incidente non era poi così forte.

A confondere ulteriormente Manuel ci penserà bonariamente la sorella, la quale gli dirà che prima del suo incidente aereo non aveva affatto maturato l'idea di accantonare la passione per l'aviazione. De Lujan, quindi, inizierà a sospettare che Jimena gli abbia mentito svariate volte.

Jimena allontanerà momentaneamente Jana da La Promessa spedendola alla tenuta dei genitori

Uno stranito Manuel cercherà sostegno morale da Jana sperando che l'inserviente potesse aiutarlo a capire il perché delle eventuali bugie dette da Jimena.

Quest'ultima, al contempo, avrà in animo di allontanare il marito da Exposito quindi escogiterà un piano per far sì che ciò accada.

Jimena darà il compito alla figlia di Dolores di recarsi prima possibile alla tenuta de los Infantes, in quanto i suoi genitori aspettano ospiti di spicco e sono a corto di personale.

Jana, in qualità di domestica, dovrà obbedire e si metterà a preparare le valigie per lasciare momentaneamente La Promessa, ma prima di andarsene Manuel la sorprenderà piacevolmente con un bacio appassionato, quasi come se il signorino iniziasse a ricordare chi amava davvero prima dell'incidente aereo.

Quando Jana andrà alla tenuta de los Infantes, Manuel affronterà Jimena chiedendole esplicitamente se gli abbia mai mentito o meno. La donna non saprà come rispondere al coniuge e deciderà di dribblare le domande pressanti lasciando a metà la conversazione.