Nelle ore in cui Fedez si trova in ospedale dopo l'intervento per due ulcere gastriche, la dirigenza Rai ha ritenuto "non opportuno" ospitare il cantante nel programma Belve.

La notizia è stata resa pubblica da Tvblog: il rapper era stato invitato come ospite dalla conduttrice Francesca Fagnani, ma la Rai non ha approvato la sua partecipazione.

La reazione di Francesca Fagnani

La stessa Fagnani ha confermato la sua opposizione alla decisione della Rai. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha scritto: "Attualmente, la cosa più importante è che Federico stia bene.

Voglio fare solo un chiarimento: riguardo alla notizia sulla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non ha ritenuto opportuno darne il consenso. Non sono d'accordo con questa decisione, e voglio sottolineare che Belve non ha mai limitato la libertà di espressione di nessuno". La conduttrice ha poi concluso: "Chissà, magari la situazione si risolverà diversamente".

Il gesto provocatorio di Fedez a Sanremo

Al momento non è stata fornita dai vertici Rai una spiegazione ufficiale a questa presa di posizione, tuttavia essa potrebbe essere legata a episodi precedenti in cui Fedez ha assunto comportamenti non stati graditi alla dirigenza di Viale Mazzini.

Durante Sanremo 2023, ad esempio, il cantante si è trovato al centro di due situazioni "problematiche".

In primo luogo la sua performance "freestyle" su una nave da crociera in cui ha attaccato la ministra della famiglia Eugenia Roccella riguardo all'aborto e ha strappato una foto del viceministro delle infrastrutture Galeazzo Bignami (FdI) vestito da nazista, portando il direttore dell'intrattenimento di Rai a dissociarsi pubblicamente dalla sua condotta.

Successivamente il cantante Rosa Chemical, alla fine della sua esibizione a Sanremo, ha portato Fedez sul palco e lo ha baciato, suscitando stupore generale. Questo gesto ha anche causato una lite accesa con sua moglie Chiara Ferragni, che ha accusato il marito di averle rubato la scena (come rivelato successivamente nella docufiction "The Ferragnez", in onda su Amazon Prime Video).

La polemica al Concertone

Un episodio precedente aveva già creato tensioni tra Fedez e la dirigenza Rai. In occasione del Concertone del Primo maggio 2021, Fedez aveva accusato pubblicamente la televisione pubblica di aver cercato di censurare il suo discorso contro l'omofobia e a favore della legge Zan. In quell'occasione la dirigenza di Viale Mazzini aveva definito l'azione del rapper "fortemente scorretta e priva di fondamento".

In seguito, dopo che Fedez aveva pubblicato sui social una registrazione della telefonata tra lui e l'allora vice-direttrice di Rai 3, Ilaria Capitani, e aveva accusato la Rai di manipolare il video, si erano verificati i primi conflitti legali e controversie tra le parti.