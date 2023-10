Che cosa succede nelle nuove puntate La Promessa in onda prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni raccontano che nei prossimi episodi Lorenzo e la Baronessa si metteranno d'accordo per far impazzire Cruz. Il loro obiettivo sarà quello di metterla fuori gioco per prendere il completo possesso della villa e del patrimonio di Juan. Nel frattempo, Jana e Pia giungeranno, grazie alle loro indagini, a una verità completamente inaspettata: il vero padre di Curro non è Lorenzo ma il Barone, cosa accadrà ora?

La Promessa: gelosia e bugie alla villa nelle nuove puntate

Le anticipazioni dei prossimi episodi La Promessa raccontano che Pia aiuterà a Jana a indagare sul suo passato e verrà a sapere dell'esistenza di una certa Ramona, la donna che sa che cosa è realmente accaduto a Dolores. Nello stesso tempo, cercherà di fare luce anche sulle origini di Curro.

Alla villa arriverà l'affascinante Blanca Palomar, che non sarà indifferente a Manuel, suscitando la gelosia di Jimena. In realtà sarà tutta una sua costruzione, poiché non immagina che la donna della quale è perdutamente innamorato suo marito è Jana.

Cruz nei guai, Curro scopre che Juan è il suo vero padre

Tra gli altri intrighi che renderanno imperdibili le prossime puntate della soap La Promessa, quello che interessa Cruz e Lorenzo.

In un primo momento i due diventeranno alleati per accaparrarsi l'eredità di Juan, ma successivamente succederà qualcosa di inaspettato.

La furba Cruz inizierà infatti a sospettare che la baronessa di Grazalema e suo cognato Lorenzo abbiano mentito a tutti e che si conoscessero molto tempo prima di quando abbiano detto.

I dubbi di Cruz si riveleranno più che fondati, Intanto, Curro sarà sempre più destabilizzato dall'atteggiamento di colui che dice di essere suo padre.

Jana e Pía scopriranno che il padre di Curro è Don Juan, il defunto barone de Linaja. Questa non sarà la sua unica bugia che verrà smascherata.

Lorenzo e la Baronessa si accordano per far impazzire Cruz

Ciò che Cruz non sa è che Lorenzo e la Baronessa sono amanti e che stanno macchinando un piano per farla impazzire: davanti a lei fingeranno di litigare ma non mancheranno di lasciare indizi affinché sospetti che tra loro ci sia qualcosa di più.

Petra si accorgerà delle loro stranezze e cercherà di mettere in giardia Cruz che, imperterrita. continuerà a credere di avere la situazione in pugno. La sua eccessiva sicurezza sarà anche la sua condanna.

Cruz sarà talmente sopraffatta dal duplice comportamento di Lorenzo che inizierà davvero a perdere lucidità, cosa che farà avanzare Elisa, sempre più vicina all'obiettivo di prendere in mano le redini della villa insieme al suo amante e complice Lorenzo.