In Terra Amara Züleyha non riuscirà a non provare rancore per Demir nemmeno il giorno in cui verrà sepolto. Gli darà il suo addio pieno di risentimento, perché non riuscirà a dimenticare, nonostante l'amore dell'ultimo periodo, tutto il male che le ha fatto.

La morte di Demir per mano di Abdülkadir

Demir sparirà durante l'assalto a Villa Yaman organizzato da Abdülkadir e Hakan, anche se quest'ultimo non saprà che fine abbia fatto. Tutti si daranno da fare per portarlo a casa sano e salvo, ma di Demir non si troverà la benché minima traccia. Solo con il passare delle puntate verrà fuori che cosa è successo veramente.

Gli uomini di Abdülkadir, che dovevano semplicemente rapire Demir, in realtà l'hanno ucciso. Durante la fuga Demir ha provato a difendersi rubando una pistola a uno dei suoi rapitori, che difendendosi a sua volta ha deciso di farlo fuori con un colpo d'arma da fuoco.

Alcuni operai trovano Demir morto

Abdülkadir non la prenderà per niente bene quando scoprirà la cosa, ma dovrà trovare un modo per nascondere quel cadavere. Lo conserverà all'interno di un frigorifero in un capannone abbandonato, nessuno andrebbe a cercarlo proprio lì.

Invece alcuni operai inizieranno dei lavori e con un mezzo butteranno giù un pezzo del muro del capannone, da cui uscirà il frigorifero con il corpo di Demir. Spaventati, allerteranno subito la polizia.

Züleyha scopre della morte del marito

Sarà proprio il commissario di Çukurova a convocare Züleyha per comunicarle che il corpo di Demir è stato trovato. La ragazza dallo shock perderà i sensi e cadrà tra le braccia di Mehmet/Hakan, che andrà con lei per farle compagnia.

Ripresi i sensi, la ragazza vorrebbe vedere per un ultimo volta il marito, ma il commissario glielo sconsiglierà: visti i tempi trascorsi, il corpo è in stato di decomposizione.

Così a Züleyha non resterà che organizzare i funerali.

L'addio abbastanza crudo di Züleyha

Züleyha sarà combattuta al funerale di Demir, anche perché ultimamente ha vissuto dei sentimenti contrastanti. Dall'amore vissuto con lui dopo la morte di Yilmaz, è passata a una sorta d'odio nei confronti del marito, soprattutto da quando ha scoperto cosa ha combinato alla sua ex fidanzata Hülya, rimasta paraplegica a causa dell'egoismo di Demir, che l'aveva lasciata senza pietà e in uno stato di depressione totale, al punto da spingerla a togliersi la vita.

Finita la sepoltura, Züleyha rimarrà lì sola con il marito e gli dedicherà le sue ultime e non tanto consolanti parole: "Ormai ho perso il conto di quando avrei dovuto perdonarti, visto tutte le volte che mi hai deluso. Addio Demir, il male che mi hai fatto lo seppellisco oggi con te".