Nuovi colpi di scena a Beautiful vedranno protagonista Sheila Carter e le anticipazioni annunciano che presto la donna ingannerà tutti.

Dopo essere fuggita, Sheila metterà in scena la sua morte fingendo di essere stata sbranata da un orso. Ancora una volta Deacon si troverà coinvolto nella vicenda, perché sarà l'unico a sapere che la donna è viva e la nasconderà in casa sua. A Sheila, tuttavia, non basterà sfuggire alla giustizia: rivorrà a tutti i costi Finn e Hayes. La donna, camuffando il suo aspetto, si introdurrà in casa di suo figlio e terrà per qualche minuto suo nipote in braccio.

Anticipazioni Beautiful: Sheila si nasconderà da Deacon

Le anticipazioni di Beautiful annunciano che per Sheila la partita non finirà affatto con il ritrovamento di Finn. La donna riuscirà a fuggire e poco dopo metterà in scena la sua morte, fermando ogni indagine nei suoi confronti. Sheila risulterà deceduta in seguito all'aggressione di un orso e la prova schiacciante del Dna non lascerà spazio a nessun dubbio degli inquirenti. Ancora una volta la donna dimostrerà di essere molto astuta e quando busserà alla porta di Deacon in cerca di un appoggio, lascerà Sharpe senza parole. Il padre di Hope sarà costretto a nascondere Sheila che avrà già in mente un altro piano da portare avanti.

Anticipazioni prossime puntate: Sheila ancora sulle tracce di suo figlio

Le prossime puntate di Beautiful vedranno al centro delle vicende ancora Sheila che studierà un modo per riavvicinarsi a suo figlio e suo nipote. Nel frattempo, a casa di Finn, Li si godrà l'affetto della famiglia e si sentirà sollevata all'idea che Sheila non potrà più far del male a nessuno.

Madre e figlio ripercorreranno la tragedia che hanno dovuto superare per colpa della follia della signora Carter, ignari del fatto che la donna sia molto più vicina di quanto pensino. Mentre Finn e Li si abbracceranno, infatti, Sheila li osserverà dalla porta del patio dopo aver indossato gli occhiali e la parrucca.

Hayes sarà ancora una volta tra le braccia di sua nonna

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Sheila resterà ad osservare Finn e Li che usciranno dalla porta principale, diretti verso la macchina. Quando Finn sarà di ritorno, sistemerà Hayes nella culla e risponderà ad una telefonata, lasciando il bambino incustodito. A quel punto Sheila non potrà resistere e si avvicinerà ad Hayes, accovacciandosi vicino alla culla: "Vuoi venire dalla nonna?". La donna prenderà in braccio suo nipote per qualche minuto, baciandolo fino a quando non sentirà Finn chiudere la chiamata. Sheila sparirà, ma il medico noterà che il peluche del bambino è caduto per terra.