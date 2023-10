Le anticipazioni de La Promessa, relative alle puntate in onda dal 30 ottobre al 3 novembre 2023, rivelano che Cruz non potrà più rimandare l'apertura del testamento del padre. Lorenzo continuerà a farle pressioni e non sarà il solo. Intanto Manuel darà una delusione a Catalina, dicendole di non essere più interessato a tornare a volare. Questo accadrà proprio quando la sorella gli mostrerà l'aereo riparato grazie all'aiuto di Jana.

Cruz deve aprire il testamento del barone: Lorenzo la mette alle strette

A La Promessa, arriverà il momento di festeggiare il diploma di Curro e in cucina si daranno da fare per preparare le tartellette di mele, il dolce preferito dal signorino.

Per Curro sarà un bel momento visto che la famiglia lo festeggerà per aver raggiunto l'obbiettivo. La festa sarà, però, rovinata dal padre Lorenzo, il quale anche in quest'occasione, avrà una discussione con il figlio. Lorenzo tra l'altro, continuerà a mettere alle strette Cruz e quest'ultima, alla fine, non potrà più rimandare l'apertura del testamento del padre. Purtroppo per lei, sembrerà essere arrivato il momento di spartire l'eredità del barone proprio con l'odiato cognato. Gli imprevisti e i colpi di scena sono sempre in agguato a La Promessa, visto che, nelle puntate successive, si scoprirà che il barone avrà inserito nel suo testamento una terza erede. Cosa che manderà su tutte le furie Cruz e Lorenzo.

Manuel confessa a Catalina di non voler più volare: trame al 3 novembre

Catalina, convinta di fare una bella sorpresa al fratello, lo porterà nell'hangar per fargli vedere l'aereo rimesso a nuovo. A sorpresa, Manuel non si mostrerà contento, anzi. Il giovane marchesino confesserà a Catalina di non aver alcuna intenzione di tornare a volare.

A questo punto, Catalina comincerà a pensare che Jimena abbia fatto il lavaggio del cervello al fratello.

La Promessa: Lope preoccupato per Maria e Candela

Sempre nel corso delle puntate in onda sino al 3 novembre, Lope sarà molto preoccupato, non solo per Maria ma anche per Candela, dopo aver scoperto la lettera anomima che parla di un segreto del passato della cuoca.

Lope chiederà informazioni a Simona, la quale fingerà di non sapere nulla. Sarà, però, chiaro a tutti che Simona sa invece molto bene quale è questo famoso segreto. Lope come accennato, sarà preoccupato anche per Maria dopo la reazione avuta dalla domestica quando lui le ha rivelato che Salvador è stato fatto prigioniero in guerra. Maria infatti, continuerà a credere che quanto riferitole da Lope sia una bugia. Per questo, Lope chiederà aiuto a Jana e a Mauro.