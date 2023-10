La soap opera La Promessa continua ad andare onda sull'emittente televisiva La 1 di Televisión Española. Dalle anticipazioni sulle puntate spagnole in programmazione dal 9 al 13 ottobre 2023, si evince che Manuel De Luján (Arturo Sancho) dirà alla madre Cruz Ezquerdo De Luján (Eva Martín) di sapere che c’è il suo zampino con la scomparsa di Ramona.

Catalina Luján (Carmen Asecas) invece sarà sempre più complice con Pelayo.

Spoiler spagnoli, La Promessa: Jimena decisa a inscenare un aborto, Manuel delude Jana

Negli episodi trasmessi in Spagna da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre, la marchesa Cruz farà notare a Pia che è ingiusto che Petra sia stata cacciata dalla sua tenuta se è lei la responsabile della scomparsa di suo figlio.

La governante Pia su consiglio di Romulo, stringerà l’accordo con la marchesa proprio per far ritornare Petra al palazzo.

Nel contempo Simona sarà convinta che la sua amica Candela si stia sbagliando di grosso sulle intenzioni di Carlos.

Jana metterà al corrente Curro, dopo aver trovato un ventaglio di Cruz nella capanna di Ramona: il giovane ragazzo consiglierà alla sorella di rivolgersi a Manuel. Ben presto la domestica Exposito si confiderà proprio con il marchesino, dicendogli di sospettare che sua madre sia coinvolta con la scomparsa di Ramona.

Intanto Jimena porterà avanti il piano stretto con il dottor Abel per inscenare un aborto, e quest’ultimo la convincerà a non annunciare la fine della sua gravidanza per adesso.

Sempre a proposito del medico, sarà consapevole che si rafforzerà il suo rapporto con Jana non appena la moglie di Manuel dirà di non essere più incinta. Maria consiglierà alla domestica Exposito di non correre con Abel, se è veramente interessata a lui.

Nel frattempo Manuel deluderà Jana, quando si rifiuterà di affrontare la madre.

Successivamente il marchesino troverà il coraggio di accusare la marchesa Cruz della sparizione di Ramona, senza mostrarle però il suo ventaglio.

Catalina e Pelayo vicini, Lope costretto a smettere di lavorare nella cucina del palazzo

Margarita farà una richiesta al cognato Alonso, quando le offrirà il suo aiuto per gestire l'eredità del suo defunto marito Fernando.

Il marchese Alonso non sarà d’accordo, nell’istante in cui suo cognato Lorenzo vorrà recarsi a Cordoba. Quest’ultimo organizzerà una partita di poker a La Promessa con il consenso di Cruz e Margarita, e non saprà di dover sfidare un giocatore inaspettato.

Pelayo darà una mano a Catalina nella produzione di marmellate per esportarle in tutto il paese, e la loro vicinanza sarà sempre più evidente: questa scelta avrà delle conseguenze per Lope, il quale si vedrà costretto a smettere di lavorare nella cucina del palazzo, ma a intercedere in suo favore ci penserà Catalina. Infine Pelayo farà sapere a Manuel di provare qualcosa di più di una semplice amicizia per sua sorella.