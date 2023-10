Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda martedì 10 ottobre, Umit confesserà di desiderare il signor Yaman e tra i due inizierà a crescere un rapporto passionale. Intanto, Gulten persuaderà Saniye dal coinvolgere Fekeli e Zuleyha nella richiesta di Mujgan di farle lasciare la villa lasciatele da Yilmaz. Invece, Fikret si renderà conto di essere innamorato di Mujgan durante una conversazione con Bahtiyar. Allo stesso tempo, Zuleyha dovrà affrontare i suoi sentimenti per Demir quando lui esce di casa senza spiegazioni, tardando a tornare a causa di "un'emergenza".

Fikret capisce di amare la dottoressa in Terra Amara

Fikret avrà un momento di scompenso durante una conversazione con Bahtiyar, suo cugino che lavora in ospedale. Infatti, per l'uomo sarà momento di rivelazione profonda, durante la quale si renderà finalmente conto di essersi innamorato della dottoressa Mujgan Hekimoglu. Tuttavia, questo non sarà l'unico evento significativo che caratterizzerà il futuro dei personaggi. Anche Zuleyha, la moglie di Demir, si troverà a fare i conti con le sue emozioni più profonde. Tutto ciò avverrà quando Demir improvvisamente lascerà la casa durante l'ora di cena senza fornire alcuna spiegazione plausibile e tarderà a fare ritorno.

Zuleyha mostra gelosia nei confronti del marito Demir

Questa misteriosa assenza di Demir scatenerà un vortice di emozioni in Zuleyha, che si troverà a dover affrontare una profonda ricerca interiore per capire cosa realmente provi per suo marito. Infatti, la signorina Altun mostrerà una certa gelosia nei confronti del padre di Leyla.

Inoltre, le circostanze di questa situazione saranno particolarmente interessanti, poiché Demir sarà coinvolto in una chiamata di emergenza da parte di Umit, dovuta a una tubatura rotta. Questa chiamata rappresenterà l'occasione perfetta per il nuovo primario dell'ospedale di Cukurova di aprirsi e confessare a Demir i suoi sentimenti e desideri.

Infine, i due cederanno alla passione.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Nella puntata precedente di Terra Amara in onda lunedì 9 ottobre, dopo aver ricevuto un bacio da Fikret, Mujgan è determinata a abbandonare la residenza di Fekeli. Per poter trasferirsi nella casa ereditata da Yilmaz, ha chiesto a Gulten e Cetin di trovare un nuovo luogo in cui traslocare e dove poter vivere. Tuttavia, la reazione di Saniye di fronte a tale richiesta è estremamente intensa; desidera coinvolgere Fekeli e Zuleyha per far cambiare idea a Mujgan. Nel frattempo, Fikret spera che la titubanza della dottoressa Hekimoglu nei suoi confronti nasconda qualcosa di diverso.