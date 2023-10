Nuovi dettagli sulla vicenda del malore di Fedez emergono sulla stampa. Il rapper è attualmente ricoverato in ospedale in seguito a due ulcere gastriche anostomotiche che hanno causato un'emorragia interna, portandolo a un ricovero d'urgenza presso l'ospedale Fatebenefratelli di Milano, impedendogli di prendere un volo programmato per Los Angeles.

Il dottor Massimo Falconi, che lo aveva precedentemente operato per rimuovere un tumore al pancreas nel marzo 2022, ha spiegato al Corriere della Sera: "Queste ulcere rappresentano una complicazione rara di quell'intervento chirurgico, poiché si sono formate vicino all'area suturata, chiamata anastomosi".

Il volo annullato e il ricovero d'urgenza

Il quotidiano La Stampa riporta che Fedez aveva in programma di prendere un volo per Los Angeles, mentre la moglie Chiara Ferragni era a Parigi per la Fashion Week. Tuttavia, alla vigilia della partenza, il rapper ha iniziato a soffrire forti dolori addominali, diventati ben presto così acuti da richiedere l'intervento del 118: quando l'ambulanza è arrivata al suo appartamento nel quartiere milanese CityLife, i medici hanno immediatamente determinato la necessità di un ricovero d'urgenza.

Una volta giunto in pronto soccorso, il personale medico ha subito eseguito un esame endoscopico su Fedez.

L'emorragia interna, l'intervento e le cure

Attraverso l'endoscopia - un procedimento diagnostico che permette di esaminare l'apparato gastrointestinale con l'ausilio di una sonda dotata di telecamera - il team medico ha individuato due ulcere e una grave emorragia interna.

Il dottor Falconi ha spiegato che "questa complicazione è stata gestita con terapie farmacologiche e un trattamento endoscopico per arrestare il sanguinamento".

A causa della considerevole perdita di sangue, Fedez ha anche ricevuto due trasfusioni di sangue che, come ha comunicato il rapper su Instagram direttamente dall'ospedale, hanno avuto un ruolo cruciale nel salvargli la vita.

Fedez è attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia dell'ospedale, dove continua a seguire le cure prescritte dai medici in attesa dei prossimi accertamenti. Il dottor Falconi ha precisato che, in situazioni simili, vengono somministrati farmaci protettori dello stomaco per ridurre le secrezioni acide normalmente prodotte.

In genere, il ricovero dura solo pochi giorni, e nell'arco di un mese l'ulcera dovrebbe guarire, risolvendo il problema; una volta a casa, il rapper dovrà seguire scrupolosamente prescrizioni farmacologiche e alimentari per prevenire una possibile recidiva del problema.

Non è la prima volta che la salute di Fedez è al centro delle cronache: la sua storia clinica riporta una diagnosi di demielinizzazione cranica nel 2019 (rischiosa per il potenziale svilupparsi di malattie come la sclerosi multipla), l'operazione per asportare un tumore al pancreas nel 2022 (che ha portato al recente malore), ed effetti collaterali dovuti a un cambio di psicofarmaci che pochi mesi fa gli ha causato balbuzie e tic nervosi.