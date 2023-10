La soap opera turca My home my destiny, giunta alla seconda stagione, è sempre disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity. Le trame degli episodi che verranno rilasciati dal 30 ottobre al 3 novembre 2023 raccontano che Zeynep Göksu rimarrà traumatizzata dopo essere stata rapita dall’ex marito Mehdi Karaca. Sprofonderà nello sconforto totale e non vorrà uscire dalla sua stanza.

Spoiler My home my destiny al 3 novembre: Zeynep fa preoccupare Emine

Nelle nuove puntate di My home my destiny Mehdi (Ibrahim Celikkol) si darà alla fuga dopo aver rapito Zeynep (Demet Özdemir).

Il suo l’obiettivo sarà quello di portarla dall'unica persona di cui si fidi: sua madre. La donna si trova fuori Istanbul e per Mehdi è l'unica persona che possa dargli il giusto consiglio su come affrontare la questione con Zeynep. Quest'ultima, però, farà di tutto per liberarsi.

La ragazza si salverà grazie all'intervento della polizia, ma non sarà una cosa facile da superare. Zeynep sarà sconvolta dall'accaduto e rimarrà chiusa nella sua camera a piangere, anche il giorno del suo compleanno, facendo preoccupare Emine (Naz Goktan), la quale chiederà aiuto a Baris Tunahan (Engin Öztürk).

Al termine della festa di compleanno di Zeynep, Baris se ne andrà via con il fratello Savas (Altay Köprülü), il quale si farà sfuggire la parola "mamma" quando farà la conoscenza di Sakine (Zuhal Gencer).

Bayram rovina una sorpresa alla Zeynep, Cemile ancora affranta per la morte di Mujgan

Zeynep, non appena rientrerà a lavoro, riceverà una sorpresa dai suoi colleghi. A rovinare il momento sarà l’arrivo improvviso di Bayram (Kazım Sinan Demirer). Come al solito sarà del tutto fuori di sé per aver bevuto qualche bicchiere di troppo.

Cemile (Elif Sönmez), ancora affranta per la morte di Mujgan (Zeynep Kumral), convincerà Benal (Incinur Sevimli) a convolare a nozze con Mehdi. Visto che è detenuto per aver rapito Zeynep, la cerimonia potrebbe svolgersi in carcere.

Episodi dal 23 al 27 ottobre: Zeynep denuncia Mehdi, lui la rapisce

Negli episodi disponibili su Mediaset Infinity dal 23 al 27 ottobre, Zeynep denuncia Mehdi accusandolo di aver danneggiato la sua automobile.

Viene applicato un ordine restrittivo e lui non potrà avvicinarsi alla moglie per almeno tre mesi.

Savas, il fratello paraplegico di Baris, si apre grazie a Zeynep. Zeynep viene rapita da Mehdi e Baris collaborerà con la polizia per mettere in salvo la ragazza.