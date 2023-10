Nelle future puntate della telenovela turca di Canale 5 Terra Amara, Sevda Çağlayan chiederà aiuto ad Ali Rahmet Fekeli per proteggere la figlia Umit Kahraman da Demir Yaman. Ma l’anziano si rifiuterà di continuare a ospitare la dottoressa nel suo ranch insieme alla madre quando scoprirà che hanno fatto di tutto per far lasciare Zuleyha Altun e il marito. Anche Demir rimarrà deluso dalla matrigna Sevda, che non lo ha messo al corrente di essere la vera madre di Umit.

Anticipazioni turche di Terra amara: Ali Rahmet Fekeli sarà furioso con Sevda e Umit

Nei futuri episodi della soap opera, Umit non mollerà la presa quando Demir metterà fine alla loro relazione extraconiugale dopo essersi reso conto di amare la moglie Zuleyha. La dottoressa, pur di riavere al suo fianco il ricco imprenditore, gli farà credere di aspettare un figlio da lui, ma prima costringerà la madre Sevda ad aiutarla nella sua complicata impresa: la ex cantante dovrà darle una mano a far finire il matrimonio fra Zuleyha Demir.

Per far abortire Umit, Yaman la farà rapire dai suoi uomini, ma a salvarla sarà la madre Sevda. A questo punto la cantante troverà ospitalità nel ranch di Ali Rahmet Fekeli insieme alla figlia.

Ma quando l'uomo verrà a sapere che ha cercato di separare Demir e Zuleyha, caccerà Sevda dicendole: “Prendi tua figlia e per favore lascia la mia casa”.

Demir scopre che Sevda e Umit sono madre e figlia, Fekeli vuole adottare il piccolo Kerem Alì

Nel contempo Sermin si presenterà nell’ufficio del cugino Demir e lo farà rimanere senza parole dicendogli che Sevda e Umit sono madre e figlia.

La dottoressa e la cantante, dopo aver perso il sostegno di Fekeli, decideranno di intanto fuggire da Cukurova il più presto possibile. Prima che ciò possa accadere Demir affronterà Sevda e le dirà che ha tradito la sua fiducia: “Ti ho amato come una madre e tu non lo sai. Quanto mi dispiace, per me sei morta”. Sarà così che Sevda verrà cacciata dalla tenuta Yaman, dopo aver consegnato alla figlia Umit il denaro per scappare.

Intanto Demir assicurerà alla moglie Zuleyha di non voler far nascere la creatura che la sua ex amante Umit porta in grembo e per tale motivo sarà deciso a rintracciarla.

Infine Fekeli farà sapere a Lütfiye di aver avviato le pratiche per adottare il piccolo Kerem Alì, recentemente rimasto orfano di entrambi i genitori, dopo aver perso anche la madre Mujgan a causa di un incidente aereo.