La soap opera turca My home my destiny, dopo aver conquistato i telespettatori di Canale 5, prosegue il suo consueto appuntamento su Mediaset Infinity con tanti colpi di scena. Negli episodi che saranno disponibili sulla piattaforma online dal 23 al 27 ottobre 2023 Mehdi Karaca, sempre più ossessionato dal pensiero di riavere al suo fianco l’ex moglie Zeynep Göksu la sequestrerà.

Trame My home my destiny al 27 ottobre: Mehdi costretto a stare lontano da Zeynep

Le anticipazioni delle puntate disponibili online da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre raccontano che al centro della scena continuerà a esserci la gelosia e la possessività di Mehdi (İbrahim Çelikkol) nei confronti dell’ex moglie Zeynep (Demet Özdemir).

Lui sarà ancora disperato per la morte improvvisa della sorella Mujgan (Zeynep Kumral), per questo si fisserà con Zeynep, al punto che si trasferirà in un appartamento situato vicino a quello della ragazza,

Successivamente Mehdi verrà denunciato dall’ex moglie con l’accusa di aver danneggiato l’automobile che le ha dato l’azienda per cui lavora. Per questo verrà applicato un ordine restrittivo e dovrà starle distante per almeno tre mesi.

Sakine e Nermin fanno pace, Baris collabora con la polizia per rintracciare Zeynep

Zeynep, intanto, riuscirà a stare vicino a Savaş (Kaan Altay Köprülü), il fratello paraplegico di Baris (Engin Öztürk). Oltre a riuscire a farlo socializzare, lo convincerà a prendere parte a una cena di famiglia.

Sakine (Zuhal Gencer) e Nermin (Senan Kara) faranno pace per il bene della figlia Zeynep, mentre la ragazza verrà coinvolta nell'ennesima pazzia di Mehdi. La rapirà, con l'intenzione di portarla in un luogo lontano da Istanbul. Baris collaborerà con le forze dell’ordine per riuscire a liberarla dalle grinfie dell’ex marito.

Puntate dal 16 al 20 ottobre: Mujgan uccisa dall’ex fidanzato Burhan, Bayram spaventa Nermin

Negli episodi disponibili dal 16 al 20 ottobre, Mujgan decide di lasciare la città per raggiungere la madre, ma prima della partenza viene uccisa alla stazione dall’ex fidanzato Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı).

Bayram (Kazım Sinan Demirer) fa spaventare Nermin, svegliandola nel cuore della notte dopo essersi introdotto nella sua camera.

Mehdi non la prende bene dopo aver scoperto che Baris ha regalato un violino a Kibrit (Helin Kandemir). Si arrabbierà con la figlia adottiva per non aver rifiutato il dono dell’avvocato.