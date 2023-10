La quarta puntata di Amici è da dimenticare per Nicholas Borgogni: oltre al penultimo posto nella gara di ballo, l'allievo è andato incontro ad una doppia bocciatura nei compiti che ha preparato durante la settimana. Se la maestra Celentano ha definito il ragazzo l'"anti-danza", Raimondo Todaro l'ha spronato a reagire perché neppure a lui sono piaciute le sue ultime esibizioni. Lacrime per il titolare della classe sia in studio che in casetta, dove è stato consolato dai compagni.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

I compiti sono stati al centro del daytime di Amici del 16 ottobre: oggi pomeriggio, infatti, su Canale 5 sono state mostrate le verifiche alle quali si sono sottoposti quattro allievi giovedì scorso (al termine della registrazione del quarto speciale).

Il primo ad esibirsi è stato Ezio, che con la sua versione di "Magnifico" di Fedez non ha convinto affatto Rudy. Il professore, infatti, ha ritenuto gravemente insufficiente la prova e ha rimproverato il ragazzo e chiunque nella classe si lamenti dei brani che gli vengono assegnati in settimana.

Anna Pettinelli ha voluto dare un'altra chance al suo alunno, quindi gli ha ridato la maglia da titolare e l'ha difeso dalle critiche di Zerbi.

Le crisi dei talenti di Amici

Anche Nicholas ha affrontato un compito, l'esecuzione di una coreografia neoclassica della maestra Celentano.

Alla fine dell'esibizione, la professoressa di Amici è stata implacabile: "Per me sei l'anti-danza. Un disastro, mancava tutto".

L'allievo della scuola ha cercato il supporto del suo tutor ma, a sorpresa, ha ricevuto un giudizio negativo anche da parte sua.

"Sono d'accordo, è stato un disastro. Non mi sei piaciuto. Mi dispiace perché in prova sei andato molto meglio, cosa ti è successo? Apprezzo sempre il tuo impegno, ma oggi sei andato proprio male", ha detto Todaro nel corso del daytime che è stato trasmesso in tv lunedì 16 ottobre.

Il ragazzo è rimasto spiazzato da questo commento, si è scusato per la brutta figura ed è tornato al suo banco.

Nonostante non sia contento delle ultime performance di Nicholas, Raimondo l'ha riconfermato tra i titolari della classe 2023/2024 sperando in una sua ripresa già a partire dalla prossima settimana.

Le riflessioni post puntata di Amici

Sul finire del pomeridiano di oggi, i fan di Amici sono stati aggiornati sulle reazioni che gli allievi hanno avuto ai giudizi degli insegnanti.

Nicholas ha pianto sia in studio che in casetta per come è andato il compito della maestra Celentano, ammettendo di aver ballato male per colpa della pressione che aveva addosso da giorni. I compagni, però, hanno consolato il ragazzo e l'hanno spronato a reagire subito per dimostrare a Raimondo che ha fatto bene a sceglierlo nella prima puntata.

Più drastico, invece, è stato il commento che Ezio ha fatto alla sua ultima esibizione sul palco.

"Penso che questo non sia il posto giusto per me. Forse dovrei lasciare il posto a qualcuno che è più pronto", ha riflettuto il cantante a voce alta.

Il titolare della classe aveva già fatto un pensiero del genere ad una settimana dall'inizio delle lezioni: turbato dalla convivenza forzata con 19 persone che non conosce, Liberatore si era detto pronto ad abbandonare la scuola.

Dopo essersi confrontato con Anna Pettinelli, però, il giovane ha cambiato idea e si è rimesso al passo con gli altri. A circa 15 giorni da questo ripensamento, Ezio ha manifestato un'altra volta la volontà di tornare a casa perché il talent-show non sarebbe la cosa migliore per lui in questo momento.

Nei prossimi daytime si capirà meglio come andrà a finire la vicenda.