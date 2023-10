In Terra Amara Sevda sarà la prima ad avere la conferma che Demir ha una storia clandestina con Ümit. Lo beccherà proprio sotto casa della dottoressa e gli farà una bella ramanzina. Lui non saprà come discolparsi, a eccezione di una cosa: ha tradito Züleyha perché non avrebbe mai creduto che la giovane potesse innamorarsi seriamente di lui.

I dubbi di Sevda: crede che Demir abbia una storia d'amore con Ümit

Durante le prossime puntate di Terra amara, Demir intraprenderà una relazione extra coniugale con Ümit. Farà di tutto per nasconderla, ma qualcuno sarà più astuto di lui.

Sevda capirà che il ragazzo nasconde qualcosa e accadrà un fatto che confermerà la sua ipotesi. Demir dirà a casa che deve recarsi alla stazione di polizia per ritirare l'auto che è stata rubata a Züleyha durante l'incidente nel bosco, ma nel cuore della notte arriverà a casa un poliziotto per consegnare la macchina.

Sevda capirà che in quel momento Demir potrebbe essere in compagnia di Ümit, così andrà subito a casa della dottoressa per cercarlo.

La rabbia di Sevda contro Demir: 'Che fai? Pensavo amassi Züleyha'

Sevda entrerà a casa di Ümit e dopo averla affrontata apertamente, inizierà a urlare "Demir, Demir". I due saranno nel pieno di una cenetta romantica, ma Demir proverà a non farsi beccare da Sevda e ci riuscirà.

La donna sarà paziente e lo attenderà fuori dall'abitazione e appena lo vedrà gli salterà addosso dalla rabbia.

"Mi spieghi che cosa ci fai qui? Che intenzioni hai con questa donna", sbraiterà Sevda e Demir non saprà cosa rispondere. "Pensavo che amassi Züleyha - continuerà a dire Sevda - che fossi disposto a fare qualsiasi cosa per lei e invece ti trovo a casa di un'altra donna".

L'ammissione di Demir: 'Non pensavo Züleyha mi amasse'

Demir non potrà tirarsi indietro e dovrà dare una spiegazione: "È stato un errore, lo so, ma non avrei mai immaginato che Züleyha fosse innamorata di me". Sevda proverà a farlo ragionare: "Hai una moglie che ti ama più di quanto tu possa immaginare, invece guarda che cosa ti ritrovi a fare".

Demir le racconterà che quella sera si è recato a casa di Ümit con un unico scopo: "Volevo mettere la parola fine a questa storia, ma non è per niente facile, comunque penso che lei l'abbia capito".

La richiesta di Demir

Sevda inizierà a dare tutte le colpe di questa storia a Ümit, ma Demir le metterà un freno: "Non ha nessuna colpa. Sono stato io a dirle che il mio matrimonio con Züleyha è finito, però da dopo l'incidente ho capito che le cose in realtà per me non sono mai cambiate".

Demir chiederà a Sevda di non raccontare ciò che sa a Züleyha. Lei sarà disposta a tenere la bocca chiusa, ma lui le dovrà farle una promessa: deve porre fine a questa relazione con Ümit.