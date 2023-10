Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler di Sturm der Liebe, in merito alle puntate da lunedì 30 ottobre a domenica 5 novembre, raccontano che Paul e Josie, a seguito degli ultimi tira e molla, si scambieranno un appassionante bacio e torneranno a far coppia, sebbene entrambi decideranno per il momento di mantenere segreta la loro storia d'amore. Rosalie, invece, ingaggerà l'escort Raphael per far ingelosire Michael e il suo piano colpirà nel segno, nel frattempo Max e Vanessa si trasferiranno nella capanna.

La giovane Klee, infine, si appresterà a sostenere il suo esame come sommelier del cioccolato e per l'occasione riceverà un portafortuna dal suo amato Lindbergh.

Paul e Josie torneranno a far coppia

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, inerenti agli episodi dal 30 ottobre al 5 novembre, evidenziano che Rosalie si renderà conto che Michael e Carolin sono sempre più in simbiosi, quindi cercherà di suscitare la gelosia del partner ingaggiando l'escort Raphael. Engel, quindi, chiederà a Raphael di fingersi interessato a lei quando nei paraggi ci sarà il primario.

Werner noterà la collaborazione inattesa tra Christoph e i nuovi soci e comincerà a sospettare che il padre di Tim possa avere dei motivi nascosti per assumere tale comportamento.

Christoph, al contempo, rivelerà a Yvonne di essere amico di Markus, il capo della Schwarzbach, nel frattempo in hotel arriverà un fotografo così Josie riuscirà a superare la sua avversione per gli scatti mentre Gerry parrà genuinamente spontaneo davanti all'obiettivo.

Paul e Josie, successivamente, si incontreranno fortuitamente nell'officia di Max e tra i due scatterà un appassionante bacio, effusione che sancirà il loro effettivo ritorno in coppia.

Klee e Lindbergh, però, ci terranno a mantenere per il momento segreta la loro ritrovata relazione sentimentale.

Max e Vanessa si trasferiranno nella capanna

Il piano attuato da Rosalie per far ingelosire Michael andrà in porto, col medico che si renderà conto di aver messo a rischio la sua storia con la partner a causa di Carolin e sarà intenzionato a recuperare e impegnarsi più a fondo.

Quando, però, Engel congederà Raphael per il servizio offerto, ecco che l'escort le dirà che Michael non la merita e che lui sarebbe un fidanzato migliore rispetto al primario, nel frattempo Max e Vanessa si trasferiranno nella capanna.

La schermitrice vorrà ringraziare Hildegard con un mazzo di fiori ma, dovendosi recare al lavoro, a consegnare il bouquet alla donna sarà Carolin, stupendo piacevolmente i coniugi Sonnbichler per la propensione della new entry a dare una mano. Hildegard, inoltre, scoprirà che Lamprecht è in cerca di un'abitazione, così le darà una dritta in tal senso.

Shirin, poco dopo, resterà talmente impressionata dalla foto di Gerry che vorrà incorniciarla perché lo vede come un potenziale modello, dichiarazione che farà sorridere Henning.

A quel punto, Ceylan vorrà far ricredere il partner e posterà lo scatto sui social e, come d'incanto, un vecchio amico dell'inserviente la contatterà per proporre un ingaggio a Max come modello.

Si avvicinerà per Josie l'esame tanto atteso per diventare sommelier del cioccolato, così Yvonne vorrà organizzare una festa a sorpresa per la figlia. Erik rischierà di non poter presenziare all'evento per un guasto all'automobile, ma la signora Klee non potrà permetterlo e lo andrà a prendere con la bicicletta impressionando favorevolmente l'ex partner di Ariane.

Josie, però, non riuscirà a focalizzarsi totalmente nell'esame e finirà per commettere un errore, ma in soccorso dell'assistente di André arriverà il suo amato Paul che le donerà un portafortuna, ovvero una cartolina della torre con sopra scritta l'ora.