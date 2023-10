Prosegue l'appuntamento con Tempesta d'amore, la soap tedesca in onda su Rete 4. Le anticipazioni delle nuove puntate svelano che Ariane riuscirà con un sotterfugio a evadere dal carcere. Sulla sua strada troverà Carolin, che prenderà in ostaggio e porterà in un luogo isolato. Michael sarà disperato, ma per una serie di circostanze fortuite riuscirà a rintracciare Carolin e pregherà Ariane di prendere lui al suo posto.

Intanto, i sospetti di Constanze verranno confermati dalla scoperta di alcuni capelli biondi sul vestito di Paul: che cosa le sta nascondendo?

Anticipazioni Tempesta d'amore nuove puntate: Ariane rapisce Carolin

Le anticipazioni di Tempesta d'amore raccontano che Ariane riuscirà a evadere di prigione grazie al piano che metterà in atto con l'aiuto involontario di Erik. Dopo essere fuggita dal carcere, rapirà Carolin.

Ariane però sarà intontita dagli effetti collaterali della pillola che ha assunto per provocarsi un malore e finire in infermeria. Carolin ne approfitterà per lasciare delle tracce che possano far risalire a lei.

Nel frattempo, Gerry e Shirin avranno modo di parlare del loro bacio. Sebbene Gerry non sia sicuro di come si sia sentita Shirin a riguardo, lei cercherà di minimizzare l'accaduto, mentendo però a se stessa.

Michael in ostaggio di Ariane finisce in ospedale

Le anticipazioni di Tempesta d'amore proseguono con la richiesta disperata di Michael di prendere lui in ostaggio al posto di Carolin, che verrà liberata da Ariane.

Michael riuscirà a mettere al tappeto Ariane con un teaser, approfittando della sua debolezza fisica e del fatto che, preventivamente, aveva allertato le forze dell'ordine.

Stremato, verrà poi portato in ospedale mentre Ariane finirà di nuovo in carcere.

Carolin stupirà Michael confessandogli di essere perdutamente innamorata di lui.

Constanze e Henning vogliono tendere una trappola a Paul e Josie

Nei nuovi episodi di Tempesta d'amore Constanze troverà dei capelli biondi sul vestito di Paul e i suoi sospetti si rafforzeranno ulteriormente.

A quel punto, chiederà a Henning di tendere una trappola a Paul e Josie finalizzata a scoprire se i due hanno davvero una relazione.

Intanto, mentre Ariane è di nuovo in prigione, Werner viene a capo delle sue indagini e scopre che l'azionista alla quale Kalenberg ha venduto le sue quote altri non è che Alexandra Schwarzbach è l'ex fidanzata di Christoph.

Quando Erik andrà a trovare Ariane in prigione, gli spiegherà di aver scelto Alexandra perché odia Christoph per averle spezzato il cuore in passato, spiegandogli di avere in mente l'ennesimo piano per rovinarlo definitivamente, nonostante sia in carcere.