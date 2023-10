Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 l'arresto di Lara non sembra aver fermato le sue intenzioni di riprendere ciò che aveva ottenuto con i suoi ripetuti inganni. Roberto è spaventato dal piano di Marina ma, dopo aver scoperto che il pediatra di Tommy ha appurato che è stata lei ad avvelenare in bambino, non avrà pietà. Dunque, anche se per ora Lara pare aver vinto su Marina presto verrà inchiodata dal pediatra Correale.

Di seguito, le anticipazioni di ciò che succederà nel corso delle puntate di Un posto al sole di inizio novembre 2023.

Marina è costretta a cedere

Da tempo Marina è pronta a sbarazzarsi di Lara mettendo in atto un piano, del quale persino Ferri ha timore. Ora, anche se è in carcere, Lara ha la situazione sotto controllo: se dirà la verità sulle origini di Tommy, il bambino verrebbe allontanato da Marina e Roberto e anche per Ida ci sarebbero conseguenze non indifferenti, visto che non è stata costretta da nessuno a venderlo a Martinelli.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Marina sarà costretta a cedere alle continue provocazioni di Lara e, in particolare, in occasione del Battesimo del piccolo Tommaso. Un ritorno inaspettato, tuttavia, metterà Martinelli in grande difficoltà.

Il pediatra di Tommy legge un articolo inquietante e chiama Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che sarà in grossi guai dopo che Correale, il pediatra che ha avuto in cura Tommy, leggerà uno strano articolo su di lei. A quel punto riprenderà in mano le cartelle del bimbo e capirà che i suoi malesseri sono stati causati dalla somministrazione di un farmaco per mano altrui.

Allarmato, Correale chiamerà Ferri per esporgli i suoi dubbi. La svolta arriva quando Roberto parla con il pediatra di Tommy e scopre che Lara l'ha avvelenato ricostruendo per bene tutti i passati movimenti di Martinelli e le tante incongruenze.

Un posto al sole, che fine fa Lara?

Stando agli spoiler Upas di inizio novembre Lara verrà inchiodata da Correale che, insieme a Roberto, appurerà che Tommy è stato male a causa sua.

Furibondo, Ferri metterà al corrente Marina, che lo spingerà a prendere provvedimenti seri: non si torna più indietro.

Marina e Roberto escogiteranno così un nuovo piano per sbarazzarsi di Lara. Si aprirà un capitolo buio per Martinelli, che ha perso tutto per la troppa sicurezza in se stessa e per la brama di avere ciò che desiderava, alle spese di un bambino innocente che ha rischiato di far morire più volte.