Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera creata da Bea Schmidt raccontano che Christoph e Yvonne stringeranno un accordo nel quale l'albergatore concederà alla donna di continuare a lavorare in hotel a patto che la stessa lo aiuti a convivere con la sua malattia. Paul, invece, sceglierà di lasciare Constanze dopo che l'avvocatessa inizierà a riprendersi a seguito dell'incidente automobilistico che l'ha vista coinvolta.

L'accordo tra Christoph e Yvonne

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore evidenziano che l'impulsività di Yvonne la spingerà a rilasciare un'intervista che avrà come argomento il Fürstenhof e che finirà per mettere in cattiva luce proprio l'hotel in cui lavora.

La signora Klee non vorrà in alcun modo danneggiare l'albergo dei Saalfeld ma, complice un po' di leggerezza, le sue parole rischieranno di far andare in rovina il Fürstenhof, così sentirà la voglia di confessare ciò che ha fatto alla figlia Josie.

Yvonne chiederà a Josie di aiutarla a non far trapelare la notizia, così la sommelier del cioccolato si vedrà costretta a malincuore a mentire al suo amato Paul pur di proteggere il lavoro e la credibilità della madre.

Josie, però, non ci metterà molto a capire che tutti questi segreti alla lunga danneggerebbero inevitabilmente mamma Yvonne, così attuerà con successo un'opera di convincimento per spingerla a rivelare tutto a Christoph.

Yvonne andrà dal partner e gli confesserà di essere stata lei a rilasciare l'intervista, rivelazione che farà inalberare e amareggiare Christoph, il quale non si sarebbe mai aspettato che proprio la sua compagna fosse la "talpa".

Allo stesso tempo Christoph si renderà conto di soffrire di acalculia, ovvero l'impossibilità di leggere i numeri, così proporrà un accordo alla dolce metà: Yvonne lo aiuterà a leggere i numeri in gran segreto e lui farà in modo che non perda il lavoro in hotel.

Paul lascia Constanze

L'incidente automobilistico di Constanze è stato il motivo per cui Paul ha deciso di restare con la partner, specialmente dopo che ha scoperto che l'avvocatessa era convinta che gli avrebbe chiesto di sposarla una volta giunta in città.

Le trame tedesche della soap ospitata da Rete 4 anticipano che la lunga riabilitazione di Constanze inizierà a dare i suoi frutti, coi medici che saranno ottimisti a tal punto da prevedere che a breve von Thalheim possa alzarsi da sola dal letto.

Se da un lato il miglioramento di Constanze farà viaggiare con la fantasia la donna spingendola a immaginare le nozze tra lei e Paul quest'ultimo, dall'altro lato, avrà in animo invece di troncare la relazione con la stessa.

Paul, infine, comunicherà a Josie che lascerà la partner quel giorno stesso.