Dopo settimane di chiacchiere e segnalazioni, Perla Vatiero ha fatto chiarezza sui rapporti che ha attualmente con Mirko, Igor e Luca Vetrone. La protagonista di Temptation Island ha confermato di essersi scambiata messaggi e telefonate con l'ex fidanzato Brunetti, ma ha precisato che tra loro non è riesplosa la passione e mai succederà. In merito ai rumor che la vorrebbero già legata ad un altro uomo, la napoletana ha minimizzato parlando di nuove amicizie.

Aggiornamenti sul post Temptation Island

Per settimane i fan di Temptation Island hanno commentato gli "intrecci" tra Perla, Mirko, Igor e Greta: i quattro protagonisti del reality-show di Canale 5 sono stati al centro dell'attenzione mediatica per tutta l'estate, ma anche ultimamente hanno fatto parlare di se per crisi, rotture ufficiali e possibili ritorni di fiamma.

A proposito delle voci che la vorrebbero pronta a tornare in coppia con il suo storico ex, l'altra sera Vatiero ha scritto questo su Instagram: "Mi dispiace deludere le aspettative di molti, ma non ci sarà nessun ritorno".

"Abbiamo vite completamente diverse, quindi è escluso che potremmo condividere ancora qualcosa", ha aggiunto la ragazza nel rispondere alle domande dei follower sui social network.

Il retroscena sui contatti dopo Temptation Island

Nel condividere con i fan la sua attuale situazione sentimentale, per la prima volta Perla ha ammesso di aver sentito Mirko e di aver chiacchierato a lungo con lui.

Le voci sui contatti che i due ex avrebbero avuto dopo l'incontro ad una sfilata della Fashion Week (cosa che avrebbe causato la crisi tra il romano e Greta Rossetti), dunque, in parte si sono rivelate fondate ed è stata la stessa Vatiero a confermarlo su Instagram.

"Ci siamo sentiti e abbiamo parlato tanto, è vero. Ne avevamo bisogno entrambi", ha fatto sapere la protagonista di Temptation Island dopo giorni di silenzi e segnalazioni.

Nonostante abbia cercato ed ottenuto un confronto con l'ex fidanzato, ad oggi Perla esclude categoricamente di poter tornare con lui e lo sottolinea con queste parole: "Nessun rapporto, è un capitolo chiuso della mia vita".

"Col tempo capirete la mia coerenza, potete fare tutte le insinuazioni che volete", ha concluso la giovane.

La smentita alle voci di flirt dopo Temptation Island

Perla ha dimenticato Mirko dopo l'addio a Temptation Island ma, stando a quello che ha dichiarato sui social network, non si sente ancora pronta a vivere un nuovo amore.

In merito ai Gossip che sono circolati su una frequentazione in corso con Luca Vetrone (ex concorrente de L'isola dei Famosi), infatti, la ragazza ha detto che si tratta solo di un'amicizia e che è strano per lei dover dare spiegazioni sui rapporti che instaura con persone che non hanno nulla a che fare con il reality-show al quale ha partecipato l'estate scorsa.

Su Igor, con il quale ha avuto una breve ma passionale relazione, Vatiero ha confermato la rottura ma ha ribadito di volere molto bene al giovane e di essergli accanto in un momento non semplice della sua vita.