Le puntate di Terra Amara in onda prossimamente saranno animate dalla scoperta da parte di Sevda che Umit è sua figlia. Sarà la dottoressa, durante un'animata conversazione con l'ex cantante, a rivelarle di essere in realtà Ayla, la bimba che lasciò in fasce per proseguire la relazione con Adnan Yaman Senior. A questo punto Sevda avrà un malore, ma appena si riprenderà il unico scopo sarà quello di dimostrare a Umit che non fu lei a scegliere di non vederla mai più. Dopo qualche titubanza, per la prima volta madre e figlia si lasceranno andare a un lungo abbraccio.

La scioccante scoperta di Sevda

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla volontà da parte di Sevda di ottenere il perdono da parte di sua figlia Umit. La dinamica in questione si verrà a creare nel momento in cui Sevda intercetterà gli scatti che Fikret e Umit hanno realizzato di nascosto per dimostrare a Zuleyha che Demir la tradisce. L'ex cantante su tutte le furie si recherà in ospedale dalla dottoressa per intimarle ancora una volta di stare lontano da Yaman e da sua moglie.

Poiché Umit sarà intenzionata a proseguire nel suo piano per rovinare il matrimonio a Demir, risponderà in maniera piccata a Sevda che probabilmente le sta chiedendo di non essere l'amante di Yaman per non fare lo stesso errore commesso da lei anni prima.

Ma a questo punto, Sevda pretenderà delle spiegazioni per quella risposta e qui arriverà la confessione di Umit: lei è Ayla, la figlia abbandonata appena nata per poter stare don Adnan Senior. La scoperta stravolgerà Sevda che verrà colta da un infarto, ma grazie ai primi soccorsi forniti proprio dalla dottoressa Umit, la donna si riprenderà velocemente.

Umit scopre la verità sul suo passato

Da questo momento in poi, lo scopo di Sevda sarà quello di dimostrare che non fu lei a voler abbandonare la figlia, ma che in realtà le fu imposto di non presentarsi mai più. Per tale ragione, Sevda in più di un occasione deciderà di presentarsi dinanzi a Umit per dirle la verità, ma la dottoressa la respingerà sempre affermando di non voler mettere in dubbio le parole del padre che si occupò sempre di lei senza mai lasciarla.

Così, Sevda penserà bene di mettere a punto un piano per dimostrare di non dire falsità. Sevda telefonerà alla zia paterna di Umit, la quale nel frattempo potrà ascoltare la chiamata da un altro apparecchio telefonico. Durante la conversazione, la zia della dottoressa confermerà le parole di Sevda, aggiungendo che addirittura il padre di Umit le aveva consigliato di abortire. Scioccata, Umit non potrà fare altro che credere alla madre e si unirà a lei in un abbraccio.