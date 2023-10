Continuano gli appuntamenti con Terra Amara su Canale 5 e le anticipazioni annunciano ancora conflitti tra Fikret e Demir. Quest'ultimo entrerà nella stazione di polizia, luogo in cui si trova Fikret in quanto sospettato di aver provocato l'incidente occorso a Zuleyha, e lo minaccerà di morte. La moglie sarà fuori pericolo e resterà ricoverata in ospedale, ma perderà il terzo figlio che aspettava da Demir. Fikret continuerà a dirsi innocente, ma dopo tutte le sue bugie neanche Fekeli riuscirà a credere alle sue parole.

Zuleyha perde il figlio in un incidente

Demir sarà furioso con Fikret e questa volta l'azienda Yaman non c'entrerà nulla. Tutto avrà inizio quando Zuleyha, felice di aspettare il suo terzo figlio, si recherà dal ginecologo per un controllo. Per strada perderà il controllo del mezzo e finirà contro un albero, ma Umit le salverà la vita portandola subito in ospedale. I medici riusciranno a trarre in salvo Zuleyha, che sarà fuori pericolo, ma per il bambino che porta in grembo non ci sarà nulla da fare. Si indagherà sulle cause dell'incidente e si scoprirà che sull'asfalto sono state versate delle taniche di olio e questo ha provocato lo sbandamento del veicolo.

Fikret al centro dei sospetti di Fekeli

Fikret sarà tra i primi sospettati per l'incidente visti i cattivi rapporti con Yaman e i continui tentativi di distruggerlo. Fekeli parlerà con il nipote, che negherà ogni coinvolgimento nella vicenda, ma Ali Rahmet non riuscirà a credere alla sincerità di Fikret. Le bugie che l'uomo ha detto allo zio fino a quel momento gli toglieranno ogni credibilità.

Dopo aver scoperto la sua complicità con Umit e la menzogna sulla partenza per la Germania, Fekeli penserà che Fikret stia ancora mentendo e non esiterà a denunciarlo. Tutta Cukurova penserà che il nipote di Ali Rahmet sia il colpevole dell'incidente e la notizia arriverà alle orecchie di Demir.

Demir pronto a uccidere il fratellastro per vendicare la perdita del figlio

Demir sarà accecato dalla rabbia pensando che Fikret abbia provocato l'incidente della moglie. Yaman irromperà nella stazione di polizia proprio durante l'interrogatorio al nipote di Fekeli e non nasconderà le sue intenzioni. "Fikret, ti ammazzo", urlerà Demir, pronto a vendicare il grande dolore che lui e la moglie stanno attraversando. La polizia riuscirà a evitare una tragedia e arresterà anche Demir, che rimarrà in cella finché non si sarà calmato.