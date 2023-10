Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 6 al 10 novembre annunciano un colpo di scena: uno dei personaggi (la cui identità non è ancora chiarita), infatti, sarà vittima di un crimine. Poco dopo aver deciso di uscire allo scoperto con Viola, Damiano sarà in grave pericolo a causa dei sospetti di Sabbiese. Viola, invece, racconterà a Eugenio tutta la verità sulla sua storia con il poliziotto . Nel frattempo, Rossella sceglierà il suo abito da sposa, mentre Marina sarà sempre più decisa ad eliminare Lara dalla vita della sua famiglia.

Viola dirà tutta la verità a Eugenio

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 6 al 10 novembre raccontano che uno dei personaggi, infatti, sarà vittima di un inaspettato crimine e tutti saranno in pena per la sua sorte. Le trame non rivelano di chi si tratta.

Nella puntata di lunedì Damiano e Viola progetteranno la loro vita futura, pronti ad affrontare le conseguenze della loro relazione. Nel frattempo, però, per Renda ci sarà un nuovo pericolo da affrontare. L'apprensione dei giorni successivi , inoltre, renderà evidente ad Eugenio la causa della crisi con sua moglie. Successivamente, Viola dirà a suo marito tutta la verità sulla sua storia d'amore con Damiano.

Anticipazioni settimana 6-10 novembre: Rossella e Silvia sceglieranno l'abito

Sarà al centro delle trame anche Rossella che affronterà un momento molto importante per la sua vita. La futura sposa, infatti, sceglierà il suo abito e sarà accompagnata da Silvia. Nunzio non vivrà affatto bene questo periodo e sarà sempre più distratto e agitato pensando che Rossella presto sarà la moglie di Riccardo.

La gelosia inizierà a farsi spazio anche in Niko che prenderà consapevolezza dell'importanza di Manuela nella sua vita. La ragazza, invece, ignara di tutto, penserà di dire al suo ex che sta frequentando Costabile.

Marina sempre più decisa a eliminare Lara dalla sua vita

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che Lara sarà ormai certa che presto uscirà dal carcere.

La donna, tuttavia, dovrà fare i conti con i piani di Marina che non avrà nessuna intenzione di fargliela passare liscia. La signora Giordano sarà sempre più convinta di eliminare la sua nemica dalla sua vita e da quella di Roberto.

Infine, Mariella, apprenderà con fastidio che Costabile ha una relazione con Manuela e la novità non piacerà neanche a Filippo e Serena. Dopo averci pensato, però, la moglie di Guido deciderà di organizzare una cena per riunire tutti i suoi nipoti e cercare di recuperare la serenità in famiglia.