Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Fekeli, che verrà ucciso dagli uomini di Hakan con un'iniezione, per simulare un infarto.

Spazio anche alle vicende del piccolo Kerem Ali che, nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera, si ritroverà a lottare tra la vita e la morte in un letto d'ospedale.

Kerem Ali rischia la vita: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che l'attenzione sarà incentrata in primis sulle vicende del piccolo Kerem Ali che si ritroverà in serio pericolo di vita.

Le condizioni di salute del bambino desteranno grandissima preoccupazione e spavento, dato che si ritroverà a dover fare i conti con una febbre altissima, che farà preoccupare tutti i suoi familiari.

Fekeli deciderà di intervenire subito e lo farà portando il bambino in ospedale, per far sì che venga sottoposto subito alle dovute cure mediche.

E, una volta che i medici lo visiteranno, scopriranno che il bambino è affetto da una grave forma di meningite, che rischia seriamente di compromettere la sua vita.

Fekeli smaschera le bugie di Hakan: anticipazioni Terra amara

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché al centro delle nuove trame di Terra amara su Canale 5, ci sarà spazio anche per le vicende di Fekeli.

L'uomo, infatti, inizierà ad avere dei seri sospetti sul conto di Hakan, uno dei nuovi protagonisti della soap opera che entrerà in scena nel corso della quarta stagione finale della soap.

I modi di fare di Hakan non convinceranno fino in fondo Fekeli, tanto da rendersi conto che l'uomo deve essere tenuto sotto controllo, perché c'è qualcosa che non va.

Di conseguenza, l'uomo deciderà di vederci chiaro su questa vicenda e non si farà scrupoli ad indagare in segreto sul conto di quell'uomo che, un po' alla volta, riuscirà addirittura a conquistare il cuore di Zuleyha.

Fekeli viene assassinato con una siringa: anticipazioni Terra amara

Cosa nasconde Hakan? La verità verrà ben presto a galla, dato che le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che l'uomo riuscirà a scoprire che effettivamente ha mentito sulla sua vera identità.

Hakan non è la persona che vuol far credere di essere e di conseguenza, con questa verità in mano, Fekeli si mostrerà sul piede di guerra nei suoi confronti, pronto a dargli filo da torcere.

Tuttavia, gli uomini di Hakan decideranno di agire subito senza chiedere neppure il consenso del diretto interessato e organizzeranno subito il piano vendicativo nei confronti dell'anziano uomo che vorrebbe fargliela pagare a tutti.

Fekeli verrà intercettato lungo la strada, durante uno dei suoi ritorni a casa e con la scusa di dover prestare soccorso ad un giovane ragazzo rimasto coinvolto in un incidente, verrà brutalmente assassinato con una siringa contenente del potente veleno letale.

In questo modo, quindi, si proverà a lasciare intendere che l'uomo sia stato colto da un infarto improvviso e fatale che gli ha stroncato la vita, mascherando così il fatto che sia stato ucciso.