Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda lunedì 23 ottobre, Zuleyha andrà sulla tomba di Hunkar per annunciare che finalmente è stata fatta giustizia, mentre Demir la ringrazierà per aver vendicato sua madre.

Nel frattempo Mujgan chiederà di seppellire Behice lontano da Cukurova. La notizia che Zuleyha ha scoperto la vera colpevole della morte di signora Yaman si diffonderà sui quotidiani. Alla fine, durante il funerale, Mujgan saluterà per l'ultima volta sua zia, rendendosi conto di essere praticamente sola.

Demir ringrazia Zuleyha per aver vendicato Hunkar

Zuleyha prenderà la strada che la condurrà alla tomba di Hunkar dove comunicherà a sua suocera, nella quiete eterna della sua sepoltura, che finalmente giustizia è stata fatta e che potrà finalmente riposare in pace, lasciando alle spalle il peso dell'ingiustizia che ha gravato su di lei per così tanto tempo.

Anche Demir si unirà a lei e ringrazierà sua moglie per il suo nobile gesto e il suo comportamento, paragonabile a quello di una vera figlia nei confronti di Hunkar. Inoltre Demir le confiderà che nel profondo degli occhi di Zuleyha rivede chiaramente l'immagine di sua madre.

Mujgan è addolorata dopo aver scoperto la vera natura di zia Behice

Nel frattempo, Mujgan sarà ancora profondamente scossa da quanto ha appreso: è stata Behice la responsabile della morte di Hunkar. A questo punto, la signorina Hekimoglu vorrà concedere a Behice una sepoltura lontano da Cukurova, così da restituire un briciolo di dignità a sua zia.

Per questo motivo, Fikret si offrirà di accompagnarla in questa missione. Tuttavia, la dottoressa dovrà ora fare i conti con la vera natura di sua zia e con il modo in cui quest'ultima ha manipolato le sue scelte, portando conseguenze devastanti sulla loro famiglia e la comunità.

Mujgan seppellisce Behice in solitudine

In seguito, la notizia che Zuleyha ha finalmente scoperto la vera responsabile della morte della signora Yaman farà eco su tutti i quotidiani.

Tuttavia, in contrasto con la reazione positiva della maggior parte degli abitanti di Cukurova, Umit sembrerà infastidita dalla notizia, percependola come una minaccia per il suo piano di conquistare Demir.

Infine, durante il funerale, Mujgan dirà addio a sua zia e le lacrime scorreranno copiose lungo le sue guance. Ad ogni modo, in quel momento, la signorina Hekimoglu si renderà conto che non c'è nessuno a dare l'ultimo saluto a Behice, visto che molte delle persone che l'avevano circondata si sono allontanate da lei proprio a causa di sua zia.