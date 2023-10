In Terra Amara la morte di Sevda resterà un mistero, ma solo per poco tempo. Sarà Demir a occultare il corpo della donna, uccisa da Ümit, in una campagna antistante Çukurova. Lo farà con ingenuità, senza pensare che il suo "peccato" possa essere scoperto da qualcuno. Se gli fosse venuto in mente che alcuni cacciatori, con l'ausilio di un cane, avessero potuto dissotterrare il corpo di Sevda, forse avrebbe cercato un nascondiglio più sicuro.

Alcuni cacciatori trovano il corpo di Sevda

Per alcuni uomini sarà una normale giornata di caccia insieme agli amici.

Saranno in quattro, in giro per la campagna antistante Çukurova. Insieme a loro avranno i cani, fedeli aiutanti per andare alla ricerca delle loro prede, ma uno dei segugi troverà qualcosa di anomalo.

Inizierà a fiutare con insistenza il terreno e scavare, fino a quando disotterrerà una coperta. Continuerà a scavare più a fondo, fino a quando dalla terra emergeranno le dita di una mano. Qualcuno ha seppellito un cadavere e i quattro correranno subito presso la centrale di polizia per denunciare il ritrovamento. Non potranno immaginare di aver trovato il cadavere di un personaggio illustre, perché proprio in quel punto Demir ha seppellito il corpo senza vita di Sevda.

Il medico legale riconosce il corpo: è quello di Sevda

La polizia si presenterà subito sul luogo del ritrovamento. Il corpo presenta delle ferite sull'addome e solo l'autopsia potrà stabile se la persona sia stata accoltellata o uccisa da un colpo di arma da fuoco. Non sapranno l'identità, anche perché nel luogo della sepoltura non sono presenti dei documenti.

La polizia prenderà il corpo e lo porterà nell'istituto di medicina legale.

A quanto pare, anche senza l'esame autoptico, il medico legale riconoscerà Sevda. Dopo aver stabilito che è stata uccisa da un colpo di arma da fuoco, il procuratore inizierà a fare le prime ipotesi sul possibile assassino.

Demir viene arrestato per l'omicidio di Sevda

Per il procuratore il responsabile della morte di Sevda è Demir. Tutti a Çukurova sanno che negli ultimi tempi il loro rapporto si è deteriorato, soprattutto da quando Demir ha scoperto che Sevda è la madre di Ümit e per questo ha sospettato che la donna abbia complottato insieme alla figlia contro di lui. Demir l'ha pure minacciata morte, un fatto che per la polizia confermerà la sua colpevolezza.

Il procuratore non sospetterà minimamente che dietro la morte di Sevda possa esserci Ümit, per questo la polizia andrà dritta a Villa Yaman ad arrestare Demir. "Lei è in arresto con l'accusa di aver ucciso Sevda Çağlayan", sarà la frase che farà sprofondare nell'angoscia sia Demir che Züleyha. Lui salirà nella macchina della polizia e verrà condotto in prigione, mentre per la moglie inizierà l'ennesimo incubo.