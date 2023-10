Le puntate di Terra Amara continuano a regalare grandi emozioni ai telespettatori Mediaset. Le anticipazioni delle prossime puntate raccontano che Umit sarà intenzionata a rovinare per sempre la vita di Demir e che la vita di Zuleyha cambierà completamente dopo la scomparsa misteriosa di suo marito: che fine ha fatto? La situazione inizierà a complicarsi non poco dopo la morte di Sevda per mano di Umit, che si scoprirà essere sua figlia.

La polizia concentrerà tutti i sospetti su Demir che, in effetti, sarà colui che seppellirà la povera Sevda. Non passerà molto tempo prima che alla villa arrivino dei malviventi, pronti a rapire la piccola Leyla.

In quella circostanza, Demir farà perdere completamente le sue tracce, lasciando Zuleyha nella disperazione.

Terra amara, trame nuove puntate: Demir seppellisce Sevda

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Terra amara raccontano che Umit sprofonderà nella disperazione dopo che Demir la caccerà dalla sua vita, deciso a salvare il matrimonio con Zuleyha. La giovane dottoressa sarà talmente furiosa da decidere di porre fine alla vita di Demir.

Sarà così che Umit ucciderà sua madre Sevda che, con coraggio, salverà Demir a discapito della sua stessa vita. L'ultimo desiderio di Sevda sarà quello di salvare la figlia e così pregherà Yaman di non denunciare la figlia.

Demir caricherà il corpo di Sevda in macchina e si allontanerà per raggiungere un posto isolato dove seppellirla in lacrime: "Perdonatemi, non dovrebbe finire così".

La polizia inizierà le indagini e il principale sospettato sarà proprio Demir. Ma i guai non sono finiti qui.

Zuleyha disperata, chi ha rapito la sua piccola Leyla?

Dopo il crimine commesso, Betul e Sermin sosterranno Umit, consentendole di vivere alla villa. Per Demir i guai non saranno finiti qui, perché si accorgerà che un uomo misterioso sta osservando la piccola Leyla.

Qualche giorno dopo, Zuleyha si dispererà: Leyla è scomparsa e nessuno sa dove possa trovarsi. Ovviamente, tutti i suoi sospetti ricadranno su Umit.

Demir non perderà tempo per cercare sua figlia con l'aiuto di Fikret, con il quale si sarà riconciliato e avrà riconosciuto come fratello. Le cose, però, prenderanno una piega inaspettata.

Anticipazioni di Terra amara prossimi episodi: Demir scompare

Le nuove anticipazioni di Terra amara raccontano che la polizia si presenterà alla villa per prendere in custodia Demir per l'omicidio di Sevda. Proprio in quel momento, degli uomini assaliranno la tenuta.

Il panico farà da padrone e, nella confusione più totale, anche Demir sparirà nel nulla, lasciando Zuleyha nella disperazione: che fine ha fatto? Non resta che attendere i prossimi spoiler per scoprirlo.