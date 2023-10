Molte emozioni attendono il pubblico de Il Paradiso delle Signore 8 e le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 1 novembre annunciano novità per Matilde e Vittorio. I due saranno sorpresi da Tancredi che vedrà una scena spiacevole ai suoi occhi. Le trame non rivelano di cosa di tratta, ma visto che tra i due ci sarà un momento romantico, il marito di Matilde potrebbe coglierli sul fatto. Nel frattempo, Ciro e Concetta andranno a trovare Maria che si sentirà in imbarazzo per la presenza di Matteo in casa. La ragazza, infatti, dopo l'aggressione si prenderà cura di lui, ma né i suoi genitori, né le sue amiche saranno d'accordo con la sua iniziativa.

Infine, Umberto continuerà a tramare contro Matilde tentando di portare dalla sua parte Tancredi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: delusione per Tancredi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 di mercoledì 1 novembre raccontano che ci saranno momenti molto importanti per Matilde e Vittorio. Dopo essersi riavvicinati per l'affare dei Tessuti Colombo, i due sembreranno ancora più complici. Tancredi si imbatterà in una scena di sua moglie e Conti che non avrebbe mai voluto vedere. Le trame non vanno oltre nei particolari, ma dando uno sguardo alla puntata di giovedì, Matilde ripenserà al momento magico vissuto con Vittorio. È molto probabile che proprio in quel frangente Tancredi sorprenderà sua moglie e ne sarà molto deluso.

Anticipazioni puntata di mercoledì 1 novembre: Umberto contro Matilde

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 di mercoledì 1 novembre vedrà al centro dei riflettori il complicato rapporto tra Tancredi e Matilde. Nonostante la romantica serata al circolo organizzata dalla signora Frigerio, sarà ancora evidente una forte attrazione per Vittorio.

Umberto, inoltre, avrà un altro scontro con Matilde sulla gestione degli affari e Guarnieri approfitterà della situazione per provare a convincere Tancredi a passare dalla sua parte. Nel frattempo, Irene e Clara noteranno la presenza di Matteo, portato a casa da Maria decisa a prendersene cura dopo l'aggressione subita. Le ragazze non saranno molto d'accordo sulla scelta della signorina Puglisi.

Maria contro tutti per aiutare Matteo dopo l'aggressione subita

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 di mercoledì 1 novembre rivelano che Ciro e Concetta andranno a casa delle ragazze per una visita. I due coniugi metteranno in serio imbarazzo Maria che si sta prendendo cura di Matteo evitando di spargere la voce. I Puglisi non saranno molto felici della scelta della figlia, anche perché Maria è fidanzata con Vito, e non nasconderanno il loro disappunto.