Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara previste prossimamente su Canale 5, rivelano che Zuleyha si ritroverà ad affrontare una situazione pericolosa: si macchierà di un omicidio per salvare Sevda

Intanto Demir, dopo aver intrapreso una relazione segreta con Umit, sarà nei guai e dovrà difendersi dall'accusa di tentato omicidio nei confronti dell'amante.

Zuleyha uccide un uomo: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le anticipazioni riguardanti le puntate di Terra amara previste su Canale 5 rivelano che ci sarà un furto all'interno della tenuta Yaman.

I ladri faranno irruzione nella casa in piena notte e dopo aver portato via un po' di soldi e gioielli, prenderanno in ostaggio il piccolo Adnan.

Sevda, senza pensarci su due volte, afferrerà una pistola e la punterà contro un ladro, facendo partire un colpo col quale proverà a farlo fuori.

Il ladro, seppur ferito, proverà ad aprire a sua volta il fuoco contro la donna, ma proprio in quel momento arriverà Zuleyha, che prenderà in mano le redini della situazione.

Zuleyha seppellisce il corpo del ladro: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha colpirà mortalmente il ladro e in questo modo impedirà che Sevda possa essere uccisa.

Per il ladro non ci sarà nulla da fare: la signora di Cukurova si macchierà di omicidio e in seguito seppellirà il corpo dell'uomo insieme a Sevda, così da farne perdere le tracce.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara, previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Demir, che si ritroverà nei guai a causa di Umit.

Tra i due nascerà una relazione segreta che ben presto diventerà "malata", dato che la donna finirà per perdere la testa per il ricco imprenditore e non accetterà la sua scelta di tornare al fianco di Zuleyha.

Demir si ritrova messo nei guai da Umit: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Umit sarà vittima di una rovinosa caduta dalle scale della sua abitazione.

La donna lotterà tra la vita e la morte: si salverà e sarà pronta a mettere Demir nei guai.

L'uomo verrà portato in carcere e interrogato, affinché si possa risalire alla dinamica dell'incidente e scoprire le cause di quanto è accaduto.

Umit, dopo essersi risvegliata in ospedale, non si farà scrupoli ad accusare Demir, sostenendo che sarebbe stato proprio lui a cercare di ucciderla gettandola giù dalle scale. Demir riuscirà a dimostrare la sua innocenza?