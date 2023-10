Beautiful va in onda su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Gli spoiler dello sceneggiato in merito alle puntate che saranno trasmesse da lunedì 16 a sabato 21 ottobre raccontano che Ridge e Taylor si concederanno un bacio appassionato, mentre Steffy affronterà Li riguardo all'omissione del fatto che Finn fosse ancora vivo. Intanto Steffy e Finn dopo essersi ritrovati si concederanno una parentesi passionale.

Momento romantico per Steffy e Finn a Monte Carlo

Nelle puntate di Beautiful dal 16 al 21 ottobre Steffy e Finn sembreranno ritrovare l'armonia perduta dopo le numerose vicissitudini che li hanno visti coinvolti.

Sicuramente il medico è stato il più bersagliato dagli eventi, in quanto tenuto recluso dalla madre biologica Sheila e dal suo complice Mike, ma anche la giovane Forrester ha dovuto fare i conti con un barlume di depressione che aleggiava nell'aria a causa della morte, poi rivelatasi falsa, del marito.

Grazie al supporto di Bill, Taylor e Ridge, però, Finn e Steffy potranno riabbracciarsi e il momento romantico sarà condito da una cornice mozzafiato in quel di Monte Carlo.

Taylor e Ridge, presi dall'euforia, si baciano

Le trame della soap opera di Canale 5, per ciò che concerne gli episodi che andranno in onda da lunedì 16 a sabato 21 ottobre, riportano che Taylor e Ridge non potranno che essere al settimo cielo per la riconciliazione emozionante tra Steffy e Finn.

Complice la grande euforia che li pervaderà, la psichiatra e il signor Forrester si scambieranno uno sguardo complice che culminerà con un appassionante bacio.

Steffy affronta Li

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate dal 16 al 21 ottobre, evidenziano che la sorella di Thomas sarà traboccante di felicità e gratitudine per il supporto ricevuto dalla famiglia, quindi chiamerà Taylor e Ridge al fine di ringraziarli e raccontarli la coinvolgente atmosfera della quale sta godendo insieme a Finn.

Allo stesso tempo, però, la giovane Forrester affronterà Li per averle mentito sulla morte di Finn. La signora Finnegan aveva preferito far credere a Steffy che suo marito fosse morto, anziché dirle che si trovava in un'area nascosta della clinica ospedaliera.

In questo tripudio di emozioni contrastanti, ma perlopiù benevole, Steffy e Finn faranno nuovamente l'amore, quasi come se tale parentesi focosa sancisse la fine di un periodo da incubo per i due coniugi.