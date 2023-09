In Terra Amara Züleyha scoprirà da Fikret che Demir la l'ha tradita con Ümit, ma non gli crederà. Penserà che sia solo una fase della sua vendetta e che voglia condurre lei e il marito al divorzio.

Fikret si reca a Istanbul, ma viene rapito

Nelle prossime puntate di Terra amara verrà alla luce la verità sull'incidente che ha visto come vittima Ümit. Müjgan scoprirà che tutto è successo a causa di Fikret e che il ragazzo non le ha prestato nemmeno soccorso. Per questo la donna fuggirà, lasciandolo da solo in quel hotel di Istanbul in cui si trovavano insieme.

A quel punto Fikret capirà che rimanere a Istanbul non ha più senso, così deciderà di andarsene, ma verrà rapito da alcuni uomini armati, che lo legheranno a una sedia e lo porteranno in un garage. Ma chi si nasconde dietro questo rapimento?

Dietro il rapimento di Fikret c'è la mano di Züleyha

Fikret capirà che è stato rapito su ordine di Züleyha. Non riuscirà a crederci, ma perché gli ha fatto una cosa del genere? Non ci sarà tempo per le spiegazioni e i convenevoli, Züleyha avrà bisogno di affrontare faccia a faccia Fikret, anche perché sarà disperata: Demir si troverà in carcere con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di Ümit e sarà disposta a fare di tutto pur di farlo uscire di prigione.

Züleyha crederà che dietro la vicenda possa esserci la mano di Fikret: non ha sotterrato l'ascia di guerra contro Demir nemmeno quando lei lo ha invitato a farlo. FIkret, però, le ricorderà che nemmeno Demir ha fatto un passo indietro: gli ha detto che non l'avrebbe mai perdonato e a quanto pare ha mantenuto la promessa.

Fikret svela un segreto a Züleyha

Fikret continuerà a negare di essere stato lui l'artefice della caduta di Ümit e porrà a Züleyha una domanda: "Ma tu sai perché il tuo Demir si è recato a casa di Ümit quel giorno?". Züleyha gli dirà che forse voleva chiederle delle informazioni in merito al rapporto che lei e Fikret avevano in Germania, ma il ragazzo le svelerà un segreto: "Demir ti ha tradita con Ümit".

Züleyha, però, non crederà a una sola parola di Fikret. "Sei solo un lurido ratto", gli dirà, pensando che Fikret non solo voglia che Demir rimanga in carcere, ma che lei lo lasci.

Züleyha cade a terra priva di sensi

Fikret si arrenderà? Assolutamente no, anzi racconterà la storia tra Demir e Ümit nei minimi particolari. Stanca di sentirlo parlare, Züleyha estrarrà una pistola: "Se non la smetti di diffamare Demir ti sparo".

Sadi proverà a calmare Züleyha, fino a quando Fikret riuscirà a liberarsi, strapperà dalle mani di Züleyha la pistola e gliela punterà contro. Alla fine la butterà per terra, Züleyha perderà i sensi e lui scapperà. La ragazza riuscirà a salvarsi?