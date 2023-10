Cambio programmazione per Terra amara nel palinsesto di Canale 5. Le novità riguardano l'atteso arrivo in prima serata, inizialmente previsto per il mese di settembre e poi rimandato a "data da destinarsi".

Alla fine, in casa Mediaset, hanno scelto di puntare davvero sulla soap opera turca per la fascia del prime time: le nuove puntate in prima visione assoluta andranno in onda di domenica sera, a partire dal prossimo 5 novembre.

Cambio programmazione Terra amara da novembre: la soap in prima serata

L'appuntamento con Terra Amara, quindi, per tutto il mese di novembre tornerà a tener compagnia al pubblico di Canale 5, sette giorni su sette.

Oltre alle puntate previste regolarmente dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 e quella extra-large del sabato pomeriggio che va in onda dalle 14:15 alle 16:30 circa, si aggiunge anche l'appuntamento della domenica sera.

Il cambio programmazione Mediaset per la soap opera turca prevede che, dal prossimo 5 novembre in poi, la messa in onda dei nuovi episodi venga trasmessa anche in prime time.

Mediaset promuove la soap Terra amara in prime time a novembre

Un regalo speciale per tutti i fan, complici gli ottimi ascolti che la soap ha registrato nel corso di queste ultime settimane di programmazione, registrando ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

La media di Terra amara in daytime è stata di oltre 2,8 milioni di spettatori nella fascia pomeridiana con punte di share che hanno toccato anche il 28%.

Una delle puntate più viste di questo autunno, invece, ha superato la soglia dei 3 milioni di spettatori nella fascia del pomeriggio, sfiorando quasi il 30% di share.

Anticipazioni Terra amara del 5 novembre: Fikret svela la verità a Mujgan

Insomma, un successo che con questi numeri, ha superato di gran lunga gli ascolti delle fiction Mediaset che sono state proposte nel corso di questa stagione autunnale, ferme a una media di circa 2.5 milioni di spettatori.

Cosa succederà in questa prima puntata serale di Terra amara del 5 novembre? Le anticipazioni rivelano che Fikret si ritroverà a essere completamente sincero con Mujgan, dato il rapporto speciale che si è venuto a creare tra di loro.

A quel punto quindi le confesserà apertamente di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman, nonché fratellastro di Demir.

Nel frattempo, sui giornali escono delle foto che ritraggono Zuleyha e Demir sempre più vicini e complici: in città, quindi, si alimenteranno le voci legate a un loro ritorno di fiamma.