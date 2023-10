Secondo le anticipazioni di Terra Amara dell'1 e 2 novembre la protagonista Zuleyha sparirà, mentre il marito Demir continuerà la propria relazione clandestina.

Tutto avrà inizio quando Fikret sarà inseguito proprio da Altun: i due avranno un faccia a faccia in mezzo al nulla e un ladro coglierà al volo l'occasione di impossessarsi della macchina di Zuleyha. Da lì in poi della donna non ci saranno tracce. Non vedendola rientrare, a Villa Yaman saranno tutti in apprensioni per sue le sorti. Quindi Sermin proverà a contattare il marito Demir, scoprendo che ha mentito.

E mentre Altun si troverà isolata e senza un modo per rincasare, suo marito trascorrerà dei momenti romantici con un'altra donna, ignaro di quello che sta succedendo a Cukurova. Intanto non passerà molto tempo prima che Fekeli entri in azione per rintracciare Zuleyha.

Anticipazioni Terra amara 1 novembre: Demir ha mentito, Zuleyha subisce un furto

Nella puntata dell'1 novembre di Terra amara per Fekeli e Cetin arriverà il momento della resa dei conti, ma entrambi vorranno tenersi fuori dai guai. Nel frattempo Zuleyha Altun finirà per essere coinvolta in una situazione destinata a causare molti problemi. Tutto comincerà quando l'ex sarta noterà Fikret aggirarsi nei pressi dell'azienda della famiglia Yaman.

Sospettosa, la donna deciderà di seguirlo con la sua macchina, per poi affrontarlo faccia a faccia. Ma durante la discussione, un ladro agirà alle spalle di Zuleyha. Approfittando della distrazione della sua distrazione, il furfante le ruberà l'auto e la lascerà a piedi e in mezzo al nulla.

Non vedendola arrivare da parecchie ore, Sevda, Saniye e Sermin non potranno che arrovellarsi nella preoccupazione, chiedendosi che cosa sia accaduto alla donna.

Quando poi cercheranno, invano, di mettersi in contatto con Demir verranno a sapere che l'uomo ha mentito poiché non è andato ad Ankara così come aveva affermato.

Spoiler 2 novembre: Fekeli si attiva per cercare Zuleyha

Nella puntata del 2 novembre Demir si rilasserà insieme alla sua amante Umit. I due, infatti, passeranno una romantica vacanza fuori città, rendendosi irreperibili per tutti.

Il sospetto che Demir abbia un'altra donna nella sua vita quindi si farà largo nella mente di Sevda.

Nel frattempo, quest'ultima e Saniye andranno a parlare con Fekeli circa la scomparsa misteriosa di Zuleyha. L'uomo non se ne starà con le mani in mano e attiverà delle squadre di ricerca, anche se della giovane Altun per il momento non vi sarà alcuna traccia.