Nel corso delle puntate di Beautiful dal 30 ottobre al 4 novembre 2023, Thomas manifesterà il desiderio di tornare a vivere con Douglas. Questo getterà nel panico Hope, la quale non sarà disposta a cedere la custodia del bambino. Intanto la polizia informerà i Forrester della morte di Sheila. Secondo gli inquirenti, la donna sarà stata sbranata da un orso.

Thomas vuole la custodia di Douglas

Scorrendo le anticipazioni comincerà una nuova story line che vedrà protagonisti Thomas, Hope e il piccolo Douglas. Il figlio di Ridge infatti, manifesterà il suo desiderio di tornare a vivere con il figlio.

Vorrà infatti trasferirsi con Douglas a a casa di Eric. Una decisione che inevitabilmente, sarà destinata a creare nuovi attriti tra le famiglie Forrester e Logan. Intanto Ridge ripenserà al bacio scambiato con Taylor a Monte Carlo. Il suo turbamento sarà notato da Brooke, la quale però, non andrà a fondo della vicenda.

Hope nel panico, non vuole rinunciare alla custodia di Douglas

Hope sarà sconvolta non appena apprenderà che Thomas vuole la custodia esclusiva di Douglas. La figlia di Brooke non vorrà rinunciare al bambino, dato che da anni, sta vivendo con lei e Liam in un clima sereno. Riterrà che Douglas non debba esserle strappato, anche perché, un cambiamento così radicale, sarebbe controproducente per Douglas.

Discuterà di questo proprio con Liam che, ovviamente, appoggerà la tesi della moglie.

Sheila viene dichiarata morta

Altro colpo di scena riguarderà Sheila Carter. Il tenente Sanchez giungerà alla Forrester per dare un incredibile notizia a Ridge e company. Secondo la polizia, Sheila è stata sbranata da un orso. Ovviamente Ridge, Steffy, Brooke e tutti i presenti, saranno increduli e sospetteranno che sia solo un nuovo piano messo in atto dalla perfida Carter per sfuggire alla cattura.

La polizia però sarà certa della sua morte, visto che il DNA avrà dato loro conferma che la persona sbranata sia proprio Sheila. Sarà davvero così? Scorrendo le anticipazioni sulle trame successive, si viene a sapere che Sheila avrà solo inscenato la sua morte. La donna ricomparirà ben presto a Los Angeles sotto un'altra identità e camuffata per non farsi riconoscere.

Per ulteriori dettagli, non resta che seguire i prossimi episodi della soap Tv più longeva della Tv italiana. A tal proposito si ricorda che Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 13:40.