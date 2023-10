Nella soap opera turca Terra Amara non mancano momenti difficili e di forte tensione. Uno dei protagonisti rischierà seriamente la vita dopo aver avuto un incidente. Si tratta di Fikret Fekeli, che verserà in gravi condizioni di salute e sarà vittima un’emorragia al cervello.

Trame turche, Terra amara: Fikret viene ricoverato in ospedale, Zuleyha ringrazia Hakan

Le anticipazioni su ciò che accadrà raccontano che Fikret (Furkan Palali) avrà un incidente che metterà in serio pericolo la sua vita. Dopo il ricovero in ospedale, i dottori comunicheranno a Lütfiye (Hülya Darcan) e Zuleyha (Hilal Altınbilek) che ha poche possibilità di salvarsi a causa di un edema cerebrale difficile da operare: "Abbiamo rilevato un'emorragia interna - affermerà il medico - Dobbiamo aspettare per vedere come si evolverà.

Non abbiamo un medico specializzato in questo tipo di interventi, quindi non possiamo fare nulla”. Vista la situazione delicata, Lutfiye penserà di portare il nipote ad Ankara per farlo visitare da uno specialista, ma i medici temeranno che possa perdere la vita durante il viaggio. Proprio quando Altun e la zia di Fikret perderanno ogni speranza, faranno la conoscenza del dottor Dubont, il quale arriverà a Cukurova grazie all’amico Hakan Gumusoglu (Ibrahim Celikkol).

Dopo l’arrivo del collega professionista, Cengiz rassicurerà la signora Lutfiye dicendole: “Ora possiamo aiutare suo nipote". Zuleyha si getterà tra le braccia di Hakan e lo ringrazierà: "Se non fosse stato per te, Fikret non avrebbe avuto alcuna possibilità".

Zuleyha vorrà anche provare a dare una seconda possibilità al suo rapporto con Hakan e ricominciare da zero.

Sermin preoccupata per Betul, Abdülkadir lotta tra la vita e la morte

Sermin (Sibel Taşçıoğlu) si preoccuperà per non aver ricevuto alcuna notizia dalla figlia Betul (İlayda Çevik), a seguito del matrimonio con Hasmet Çolak (Altan Gördüm).

La signora Yaman non sarà a conoscenza del rapimento della figlia commissionato dal marito, dopo aver scoperto che era intenzionata a ucciderlo con un veleno potente la prima notte di nozze.

Abdülkadir (Erkan Bektaş) lotterà tra la vita e la morte dopo essere stato ferito dal fratello Vahap (Ergün Metin), mentre quest'ultimo era intento a sequestrare Betul per impedirle di sposarsi. Abdülkadir verrà sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per sfuggire alla morte.