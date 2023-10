Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 1 novembre, Zuleyha vedrà Fikret all'azienda Yaman e deciderà di seguirlo, rimanendo ben presto isolata nel bosco. Sermin, Sevda e Saniye saranno preoccupate per la sua scomparsa, e tutto ciò avverrà mentre Demir sarà lontano, per un weekend romantico con la sua amante Umit. Infine, Mujgan cercherà la verità su Fikret dal dottore Bathiyar, ma lui dovrà mentire.

Zuleyha sorprende Fikret rubare alla Holding Yaman

Fekeli e Cetin si dedicheranno con determinazione all'obiettivo di evitare a tutti i costi lo scatenarsi di un potenziale e sanguinoso regolamento di conti tra le famiglie in conflitto.

Nel frattempo, Zuleyha noterà in Fikret presso la sede della Holding Yaman, mentre ruberà un quadro. Ovviamente la donna vorrà vederci chiaro sulla situazione, decidendo di seguire Fikret a bordo della propria macchina fino al bosco. Giunta a destinazione, la moglie di Yaman si troverà di fronte a Fikret per chiedergli spiegazioni. Nel frattempo però un ladro, approfittando della situazione, sottrarrà l'automobile di Zuleyha, lasciandola completamente isolata nel bosco.

Sevda e Saniye temono che Zuleyha sia in pericolo

Successivamente, Sermin, Sevda e Saniye saranno travolte da una crescente ansia e preoccupazione dovuta al prolungato ritardo di Zuleyha. Quindi Sevda e Saniye si recheranno da Fekeli per comunicargli la notizia che la donna è scomparsa ormai da diverse ore, mentre Sermin resterà alla tenuta Yaman per fare alcune telefonate, sperando di rintracciarla.

Tornate tutte alla tenuta Yaman, le donne inizieranno a temere il peggio e penseranno che sia successo qualcosa di grave, così tenteranno di rintracciare Demir e proprio in questa circostanza scopriranno che aveva mentito e non è andato ad Ankara come aveva annunciato.

Mujgan chiede a Bathiyar di Fikret in Terra amara

Infatti, Demir sta trascorrendo il suo tempo in un idilliaco e romantico weekend in compagnia di Umit: i due amanti concluderanno la serata con una cena, consolidando il loro legame in un'atmosfera di intimità e passione.

Nel frattempo, Mujgan deciderà di affrontare il dottor Bathiyar, chiedendogli informazioni su suo cugino Fikret e su cosa quest'ultimo stia nascondendo di così tanto importante. Tuttavia, l'uomo sarà costretto a mentire per proteggere il segreto del proprio parente.