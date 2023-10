Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Zuleyha si accorgerà che Fikret è nei pressi dell'azienda Yaman e lo seguirà verso il bosco, incuriosita. Nel frattempo, un ladro le ruberà l'auto e lei resterà isolata. Fikret si accorgerà di Zuleyha e la sorprenderà spingendola contro un albero: "Perché mi segui?". Nel frattempo, a casa Yaman tutti saranno preoccupati per il ritardo di Zuleyha e tenteranno di rintracciare Demir. In questa occasione, Sevda scoprirà che Yaman non è ad Ankara come aveva raccontato alla sua famiglia.

Anticipazioni di Terra amara: Zuleyha sorprenderà Fikret all'azienda

Le anticipazioni di Terra amara di mercoledì 1 novembre raccontano che mentre Demir trascorrerà con Umit un weekend romantico, a Cukurova succederà qualcosa di preoccupante.

Tutto inizierà quando Zuleyha noterà la presenza di un estraneo nei pressi dell'azienda Yaman e scoprirà che si tratta di Fikret. "Cosa ci fa in azienda?" si domanderà la donna che, incuriosita, lo seguirà senza che lui se ne accorga. Il nipote di Fekeli si renderà presto conto di essere seguito e premerà sull'acceleratore, ma Zuleyha aumenterà la velocità e raggiungerà con lui il bosco.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 1 novembre: Fikret si accorgerà di essere seguito

La puntata di Terra amara di mercoledì 1 novembre vedrà al centro dei riflettori Zuleyha che scenderà dall'auto per cercare Fikret. In quel momento, un ladro le ruberà la macchina e la donna resterà isolata nel bosco.

Nel frattempo, il nipote di Fekeli sorprenderà Zuleyha e la spingerà contro un albero: "Perché mi segui?" le chiederà sorpreso.

La moglie di Demir capirà che qualcosa non va in Fikret. Nel frattempo, a villa Yaman inizieranno a preoccuparsi per il ritardo di Zuleyha e penseranno di contattare Demir per sapere se ha sue notizie.

Demir ignaro di cosa sta accadendo a sua moglie sarà ancora con Umit

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di mercoledì 1 novembre Saniye, Sermin e Sevda saranno molto preoccupate per l'assenza di Zuleyha.

Le donne si renderanno conto che la signora avrebbe già dovuto essere a casa da un po' e per questo proveranno a contattare Demir.

Sarà in questa occasione che Sevda scoprirà che Yaman ha mentito alla sua famiglia e non si trova ad Ankara come aveva detto. La donna, infatti, si metterà in contatto con l'hotel dove avrebbe alloggiato Yaman, ma sarà impossibile comunicare con lui. L'uomo, infatti, si troverà in compagnia di Umit a fantasticare su un futuro insieme dopo il divorzio da Zuleyha.