Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda giovedì 12 ottobre, Behice condividerà la propria ansia per la perdita del denaro lasciato in eredità e farà un giuramento di vendetta contro Zuleyha. Nel frattempo, Cetin consegnerà le chiavi della villa alla dottoressa Hekimoglu. Dopodiché, Behice cercherà di convincere sua nipote Mujgan a trasferirsi al più presto nella vecchia villa di Sermin Yama. Infine, Gaffur scoprirà dov'è stata nascosta l'eredità del defunto Akkaya proprio mentre arriverà Behice.

Cetin porta le chiavi della villa a Mujgan in Terra Amara

Behice, animata da profonda preoccupazione, chiamerà in ospedale per mettersi in contatto con sua nipote Mujgan per convincerla a intraprendere quanto prima il trasloco nell'ex villa di Sermin Yaman.

Le inquietudini di Behice saranno alimentate dalla temuta dilazione da parte di Cetin e Gulten nell'organizzazione del trasloco in un'altra residenza più umile. Nel frattempo, Cetin giungerà all'ospedale, portando con sé le chiavi della villa per consegnarle personalmente alla dottoressa Hekimoglu.

Behice giura vendetta contro Zuleyha in Terra Amara

Successivamente, Mujgan si recherà nell'umile casa in cui alloggia temporaneamente sua zia, così porterà la donna con sé in auto per trasferirsi insieme nella nuova dimora nella tenuta Yaman.

In questa occasione, Behice condividerà con sua nipote la sua crescente ansia per la perdita di 30 milioni di lire turche nascoste dal defunto Yilmaz e, convinta che Zuleyha li abbia sottratti a loro, farà un solenne giuramento di vendetta nei confronti della signorina Altun.

Parallelamente, Sermin organizzerà un sontuoso evento di beneficenza, focalizzato sull'aiuto ai bambini meno fortunati.

Gaffur e Behice trovano i soldi sotterrati da Yilmaz

In questo contesto, Ali Rahmet, mosso da profonde emozioni, si esprimerà con il desiderio appassionato di acquistare il foulard che apparteneva alla signora Hunkar, impegnandosi in un giuramento di amore eterno nei confronti della defunta. Inoltre, Fekeli ringrazierà personalmente Zuleyha per il fatto di continuare a onorare la memoria di sua suocera.

Infine, quando si procederà con gli scavi del terreno per l'edificazione della nuova scuola destinata ai bambini, Gaffur farà una scoperta importante: troverà i soldi nascosti da Yilmaz poco prima della sua morte. Tuttavia, l'uomo non sarà l'unico ad accorgersene, perché proprio in quel momento arriverà la signora Behice che penserà di poter riappropriarsi dei soldi.