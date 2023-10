Nelle prossime puntate di Terra Amara entrerà in scena Cumali, un uomo che lavorerà nel ranch di Demir Yaman. Il continuo interesse che il nuovo personaggio manifesterà nei confronti della piccola Uzum farà andare su tutte le furie Saniye Taskin, dato che lo ferirà gravemente. A svelare l’identità di Cumali nell’istante in cui sarà in procinto di essere portato in ospedale sarà la bambina, facendo sapere che è il suo vero padre.

La piccola Uzum lascia Gaffur e Saniye scioccati

Gli spoiler sui nuovi episodi, rivelano che Gaffur (Bulent Polat) assumerà Cumali, come nuovo dipendente dell’azienda agricola degli Yaman e fin da subito avrà uno strano atteggiamento nei confronti della piccola Uzum (Neva Pekuz), destando dei sospetti a Saniye (Selin Yeninci).

A questo punto la governante inviterà Zuleyha (Hilal Altınbilek) a cacciare Cumali, che implorerà di non essere licenziato. Un giorno Saniye perderà il controllo nell’istante in cui vedrà l’uomo accarezzare il viso di Uzum: in preda alla furia, la governante colpirà in testa Cumali con un bastone facendogli perdere i sensi.

Dopo aver picchiato Cumali, la moglie di Gaffur non riuscirà a smettere di piangere e abbraccerà la figlia Uzum che sarà parecchio spaventata: tutti gli operai si recheranno sul posto e chiederanno delle spiegazioni a Saniye. Demir (Murat Ünalmış) e Zuleyha si preoccuperanno per le condizioni di Cumali, e durante il momento di forte tensione la piccola Uzum spiazzerà Gaffur e Saniye rivelando che si tratta del suo genitore biologico.

La morte di Mujgan, Umit annuncia a Zuleyha di aspettare un figlio da suo marito Demir

Intanto tutta Cukurova sarà in lutto per l’improvvisa perdita della dottoressa Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) rimasta vittima di un incidente aereo, mentre Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) deciderà di prendersi cura del piccolo Kerem Ali insieme a Lütfiye (Hülya Darcan) e Fikret (Furkan Palali).

Nel contempo Zuleyha farà ritorno alla tenuta Yaman e perdonerà il tradimento del marito Demir dandogli un’altra possibilità. A mettere il bastone tra le ruote alla coppia ci penserà ancora Umit (Hande Soral), rivelando a Altun di aspettare un figlio da Demir: "Sono incinta di quattro mesi e sono felice". Zuleyha risponderà alla dottoressa con una minaccia, dato che la obbligherà a sparire dalla sua vita e da quella di suo marito se non vorrà che sia lei a crescere il suo bambino. Per concludere Betul (İlayda Çevik), la figlia di Sermin (Sibel Taşçıoğlu), farà ritorno in Turchia con l’obiettivo di aprire uno studio legale.