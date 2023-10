Arriva un'importante novità per i telespettatori di Terra amara: la soap ambientata nella Turchia degli anni '70 arriva in prima serata. Da domenica 5 novembre, le avventure della famiglia Yaman e degli altri personaggi che gravitano intorno faranno infatti compagnia al pubblico di Canale 5 anche in prime time.

Si aggiunge dunque un nuovo appuntamento, oltre a quelli pomeridiani con Terra Amara dal lunedì al sabato, che restano tutti confermati. Pare essere il successo riscosso dallo sceneggiato ad aver spinto Mediaset a piazzarla contro Fabio Fazio sulla Nove e alla puntata finale di Cuori 2 su Raiuno.

Nuova programmazione per Terra amara

Canale 5, per contrastare il successo di Fabio Fazio con la nuova stagione di Che Tempo Che Fa, ormai traslocato sul Nove, e per giocare ad armi pari con le varie trasmissioni delle reti Rai, scende in campo Terra amara.

La fiction turca, forte di un successo sempre in crescita, potrebbe essere l'arma vincente per avere la meglio contro le reti avversarie che stanno dando filo da torcere alla rete ammiraglia Mediaset. D'altra parte, fin dal suo esordio, la soap ha conquistato l'attenzione dei telespettatori, i quali seguono ormai da diversi mesi le puntate che vanno in onda con regolarità dal lunedì al sabato.

Dalla scorsa estate si vociferava della possibilità di programmare Terra amara in prima serata da metà settembre.

L'ipotesi era stata poi scartata per dare spazio a Gerry Scotti con le puntate speciali del game show 'Caduta libera'. Dal 5 novembre, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe dovuto essere essere il turno di 'Io Canto generation'. Qualche giorno fa, poi è arrivato il dietrofront, con la scelta - annunciata dagli spot ufficiali - di mandare in onda nel prime time della domenica le puntate inedite della soap turca.

Le trame su cosa andrà in onda il 5 novembre

Secondo le anticipazioni della puntata in onda la sera di domenica 5 novembre, Zuleyha, messo da parte il suo amore nei confronti del defunto Yilmaz, troverà il coraggio di dichiararsi a Demir. Tale dichiarazione arriverà nel momento in cui l'imprenditore avrà preso la decisone di divorziare da lei per vivere il suo amore con la dottoressa Umit alla luce del sole.

Le parole di Zuleyha però lo faranno ricredere: per la prima volta, la coppia si lascerà andare all'amore senza costrizioni. Il lieto fine è comunque lontano, visto che l'ombra del fratellastro Fikret incombe ancora sulla famiglia Yaman.