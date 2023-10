Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 6 al 10 novembre rivelano che Ezio e Gloria convoleranno nuovamente a nozze, sancendo così la loro ritrovata intesa amorosa. All'evento sarà presente anche Stefania, che tornerà appositamente per le nozze dei genitori. Anche Vito tornerà a Milano dall'Australia ma Maria non sembrerà molto felice di vederlo, mentre Matteo verrà nuovamente minacciato da Renato Mancino.

Ezio e Gloria decidono di risposarsi

Ezio vorrà dimostrare a Gloria che per lui è fondamentale e per tale motivo farà un gesto eclatante.

Le proporrà di sposarsi nuovamente e lei accetterà con gioia. I due annunceranno agli amici la loro intenzione di convolare nuovamente a nozze, e chiederanno a Vittorio e Matilde di fare da testimoni e loro ovviamente accetteranno. I Colombo saranno al settimo cielo e si metteranno subito all'opera per organizzare il matrimonio. Tuttavia si ritroveranno a prendere una decisione importante in merito alla Tessuti Colombo.

I due riceveranno una proposta allettante da parte di Fiorenza Gramini, che vorrebbe acquistare l'azienda per conto di Tancredi. Quest'ultimo si è rivolto a lei per chiederle se il marito può fare da prestanome. I Colombo informeranno della novità Vittorio e Matilde, annunciando che stanno pensando di accettare l'offerta e ciò non farà molto piacere a Matilde.

Ezio e Gloria, nel giorno del loro matrimonio, renderanno partecipe Conti della decisione presa in merito alla loro azienda. Alla fine i due si risposeranno alla presenza della figlia Stefania e dei loro amici. Al termine della festa Vittorio rimarrà solo in galleria e ripenserà alla serata danzante con Matilde.

Vito torna dall'Australia, Matteo ancora minacciato da Mancino

Matteo cercherà in tutti i modi di parlare con Maria, ma Irene si intrometterà e riuscirà a impedirglielo. Il giovane intanto dovrà fare nuovamente i conti con Renato Mancino, che tornerà a minacciarlo e tirerà in ballo proprio la stilista. Per tale motivo Matteo tenterà nuovamente di parlare con Maria Puglisi.

Ci riuscirà e le chiederà come mai sia così scostante con lui. La giovane non gli darà una risposta, in quanto è molto confusa, anche perché Vito è tornato dall'Australia.

La famiglia Puglisi sarà felice del ritorno del giovane e non vedrà l'ora che convoli a nozze con Maria. Al contrario Matteo non sarà per nulla contento del suo ritorno e quando lo incontrerà non potrà far altro che tentare di nascondere la sua delusione. Vito si renderà conto della confusione di Maria e tenterà di capire quale sia la soluzione giusta per il loro futuro. Il ragazzo non potrà fare a meno di chiedersi se sia meglio restare a Milano e costruire pian piano il loro avvenire oppure tornare in Australia e dimenticarsi per sempre di lei.

Alfredo nasconde qualcosa

Alfredo apparirà sempre più stanco e faticherà a concentrarsi. Darà l'impressione di nascondere qualcosa. Per tale motivo Armando proverà a indagare, ma lui non gli vorrà dire nulla. Tuttavia il capo magazziniere del Paradiso vorrà vederci chiaro e così metterà con le spalle al muro il giovane, che finirà per rivelargli per quale motivo sia così stanco e arrivi spesso in ritardo al lavoro. Perico deciderà di organizzare una serata speciale per Irene, la quale si imbatterà in un affascinante sconosciuto di nome Leonardo Crespi, che non la lascerà affatto indifferente. La giovane si preparerà con emozione a vivere la serata speciale organizzata dal fidanzato al Circolo, dove incontrerà nuovamente Crespi.

Agata lavorerà fianco a fianco con Roberto e ne sarà sempre più attratta, mentre Marcello confesserà a Salvatore che gli manca molto Adelaide. Il ragazzo, proprio per tale motivo, deciderà di andare da lei in Svizzera, e al suo ritorno racconterà ad Armando e a Salvatore com'è andata con la contessa. Flora inizierà a lanciare delle sottili frecciatine a Umberto per non averla ancora sposata, ma lui non le afferrerà. La stilista penserà a se stessa e deciderà di candidarsi alla presidenza del Circolo, sfidando di fatto Fiorenza Gramini, la quale non sopporterà di avere una rivale.