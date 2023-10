Le nuove anticipazioni di Terra amara rivelano che Fikret vivrà dei momenti di grande paura e tensione per le sorti del piccolo Kerem Ali.

Il bambino si ritroverà sospeso tra la vita e la morte in un letto di ospedale e le sue condizioni di salute appariranno drastiche e fortemente preoccupanti.

Fikret, infatti, finirà per temere di perderlo per sempre e spererà con tutto se stesso e le sue forze che i medici potranno intervenire per salvargli la vita.

Kerem Ali resta orfano e viene affidato a Fikret e Fekeli

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che i risvolti della soap opera saranno nettamente amari per il personaggio di Mujgan, la quale morirà in un incidente aereo e lascerà orfano suo figlio Kerem Ali.

Il bambino, a quel punto, verrà affidato a Fikret e Fekeli: sono loro le due persone che si prenderanno cura del figlio di Mujgan e Yilmaz (entrambi passati a miglior vita).

Ben presto, i due si ritroveranno a vivere dei momenti di grande paura e tensione, complici le condizioni di salute preoccupanti del bambino.

Sì, perché Kerem Ali farà i conti per diversi giorni con una vera e propria "febbre da cavallo", che finirà per insospettire tutti i dipendenti della tenuta.

Fikret disperato per le gravi condizioni di salute del piccolo Kerem Ali

Fikret, allarmato dalla domestica che si occupa del bambino, deciderà di intervenire subito e di portare il bambino di corsa in ospedale, per fare in modo che possa essere curato e tenuto sotto controllo.

Nel momento in cui i medici visiteranno il piccolo Kerem Ali, si renderanno conto che anche lui è stato colpito da una forma acuta di meningite, una malattia che ha colpito già diversi bambini di Cukurova.

Le condizioni di salute del figlio di Mujgan appariranno drammatiche: il suo quadro clinico non sarà dei migliori al punto che i dottori finiranno per temere il peggio.

Il ricovero in ospedale del piccolo Kerem Ali getterà tutti nello sconforto: i medici si adopereranno subito per fare in modo che il bambino possa essere salvato, ma la situazione non sarà per niente facile.

La disperazione di Fikret: anticipazioni Terra amara

"Sii forte, vedrai che starai meglio", sono le parole che Fikret sussurrerà al bambino prima di lasciarlo nelle mani dei medici, pronti ad intervenire per fare tutti gli accertamenti del caso.

"Mujgan mi ha lasciato Kerem Ali, non posso vivere se gli succede qualcosa", dirà Fikret in lacrime mentre spererà che tutto possa migliorare.

Nuovi momenti di forte tensione e drammaticità caratterizzeranno le prossime puntate della soap opera Terra amara che, da domenica 5 novembre, conquisterà anche la fascia serale di Canale 5 con puntate speciali della durata di quasi tre ore.