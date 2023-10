Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara previste prossimamente su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un clamoroso ritorno di fiamma che avrà come protagonista Zuleyha.

La protagonista femminile della soap, dopo aver archiviato l'addio ad Yilmaz, si renderà conto di provare ancora dei sentimenti per il suo ex marito e tra i due si riaccenderà la fiamma della passione.

Brutte notizie, invece, per il piccolo Kerem Ali che si ritroverà sospeso tra la vita e la morte per la meningite.

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara in programma su Canale 5, rivelano che tra Zuleyha e Demir si riaccenderà la fiamma della passione.

A prendere l'iniziativa, questa volta, sarà proprio Zuleyha che contrariamente ad ogni aspettativa, si renderà conto di non aver ancora dimenticato il suo ex marito.

Demir, grazie al suo cambiamento e ai modi di fare totalmente differenti rispetto a quelli del passato, riuscirà a riconquistare la fiducia della donna.

Ben presto, quindi, i due protagonisti della soap si ritroveranno a vivere dei momenti di intimità insieme, finendo così a letto.

Anche in questo caso, sarà proprio Zuleyha ad avanzare la proposta bollente a Demir, confessandogli di voler passare una notte di passione con lui.

Da quel momento in poi, i due torneranno ad essere una coppia a tutti gli effetti: le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che Demir sarà a dir poco al settimo cielo, dato che da sempre aspettava questo ritorno di fiamma con la mamma di sua figlia Leyla.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso dei prossimi episodi della soap opera si vivranno anche dei momenti di tensione e paura per le sorti del piccolo Kerem Ali.

Il bambino, nel corso della quarta stagione di Terra amara si ritroverà orfano di entrambi i suoi genitori: dopo la morte di Yilmaz, anche Mujgan perderà la vita in un drammatico incidente aereo che la strapperà via per sempre dal suo bambino.

Ebbene, Kerem Ali verrà accudito da Fekeli e Fikret i quali si renderanno conto che c'è qualcosa che non va in lui, dopo che per diversi giorni farà i conti con una febbre altissima.

Kerem Ali verrà portato subito in ospedale e i medici si renderanno conto che è affetto da meningite. Un duro colpo per Fekeli e Fikret, dato che le condizioni di salute del bambino non saranno delle migliori e si ritroverà in serio pericolo di morte.

L'appuntamento con Terra amara domina gli ascolti del pomeriggio su Canale 5

I medici riusciranno ad evitare il peggio? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera turca che continua ad appassionare il pubblico Mediaset, registrando dati ben al di sopra di ogni tipo di aspettativa.

Anche dopo la morte di Yilmaz e Hunkar, con le conseguenti uscite di scena di due personaggi amatissimi dal pubblico, gli ascolti continuano ad essere positivi: la media quotidiana in daytime supera la soglia dei 2.6 milioni di fedelissimi con punte di share che toccano anche il 25%.