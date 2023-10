Terra Amara viene trasmesso su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato ospitato da Canale 5 raccontano che Zuleyha toglierà la vita a Umit, così Hakan in qualità di testimone dell'omicidio proverà a proteggere Altun. La storyline partirà dalla dipartita di Demir che farà diventare Umit ancora più paranoica nei riguardi della rivale amorosa, accusando Zuleyha di cospirare e nascondere la verità. La complice di Fikret, inoltre, alzerà ulteriormente il tiro rapendo il piccolo Adnan, così quando Zuleyha e Umit si troveranno faccia a faccia la signora di Cukurova per errore finirà per fare fuoco contro Kahraman, togliendole di fatto la vita.

A far da inatteso testimone dell'omicidio sarà Hakan, il quale proverà a creare le condizioni per rendere verosimile la morte di Umit a causa di un incidente automobilistico.

Umit accuserà Zuleyha di cospirare e nascondere cosa sia successo realmente quando è morto Demir

L'ambigua morte di Demir, nelle prossime puntate di Terra amara, sarà fonte di grande angoscia sia per l'ex amante Umit che per la moglie Zuleyha.

Le due donne, però, vivranno la triste notizia in due maniere differenti con Altun che si approccerà a tale dipartita con profonda tristezza e rassegnazione e Kahraman che invece accuserà la rivale di cospirare nonché nascondere cosa sia successo in realtà a Yaman.

Il piccolo Adnan verrà rapito da Umit

Gli spoiler della fiction daily di stampo turco riportano che Umit non si fermerà alle accuse verso Zuleyha ma deciderà di andare a toccare un affetto caro della donna, il piccolo Adnan.

La giovane Kahraman, oramai fuori di sé, rapirà il bimbo creando un'atmosfera parecchio tensiva a villa Yaman.

Zuleyha e Umit, successivamente, si incontreranno in un luogo isolato e gli animi finiranno per scaldarsi ben presto, con la signora di Cukurova che a causa di un momento concitato sparerà un colpo di pistola che finirà che uccidere Umit.

Avvicinandosi al cadavere della ragazza, Altun si renderà conto per la prima volta che la stessa non era affatto incinta ma portava un cuscino per simulare il pancione di una dolce attesa.

Ad assistere all'omicidio di Umit ci sarà Hakan, il quale avrà come intenzione primaria non far finire in galera Zuleyha, quindi s'ingegnerà al fine di creare le condizioni adatte per far credere alle autorità che si sia trattato di un incidente stradale.

Nonostante apparentemente Hakan parrà essere l'angelo custode di Zuleyha, l'uomo conserverà l'arma del delitto come una sorta di garanzia che sfrutterebbe contro Altun qualora la situazione dovesse evolversi in suo sfavore.