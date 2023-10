Terra Amara viene trasmesso su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni di matrice turca che andranno prossimamente in onda raccontano che Umit accuserà Demir di averla spinta giù dalle scale con l'intento di ucciderla, così l'imprenditore finirà in carcere. La storyline partirà quando Zuleyha finirà per innamorarsi di Demir Yaman dopo la morte di Yilmaz, ma Demir conoscerà nel mentre Kahraman e inizierà con la stessa una relazione clandestina, storia architettata ad hoc con la complicità di Fikret. Umit, dopo che Demir sceglierà Zuleyha, deciderà di vendicarsi dell'ex amante accusandolo di averla gettata dalle scale per toglierle la vita, così Yaman verrà arrestato e finirà in prigione.

Zuleyha, infine, scoprirà da Mujgan che Demir l'ha tradita con la figlia di Sevda, quindi Altun deciderà di lasciare la tenuta e donerà una sua collana a Gulten e Fadik nella speranza che le due domestiche si ricordino di lei.

Gli spoiler turchi della soap opera ospitata da Canale 5 evidenziano che la morte di Yilmaz sarà una tegola emotiva non indifferente per Zuleyha, la quale sulle prime si chiuderà a riccio dribblando ogni avance di Demir.

Quando, però, lo stesso Akkaya le apparirà in sogno esortandola a lasciarsi andare con l'imprenditore, ecco che Altun inizierà a vedere quel marito che l'ha sempre bistrattata sotto un'altra ottica, finendo per innamorarsi di lui.

Evoluzione sentimentale che parrebbe idilliaca se non fosse che nell'ombra agiranno anche Fikret e Umit, complici intenzionati a farla pagare a Demir.

Su consiglio del figlio di Fekeli senior, Umit Kahraman sedurrà Demir e riuscirà a intrattenere una storia clandestina con l'uomo.

Demir, dopo aver tenuto il piede in due scarpe per un po', deciderà di porre fine al legame extraconiugale con Umit per scegliere Zuleyha in via esclusiva. Facile intuire come la figlia di Sevda non reagirà affatto bene alla decisione dell'imprenditore, in quanto maturerà dei veri sentimenti per Yaman.

Umit, nel tentativo di vendicarsi, accuserà Demir di averla spinta dalle scale con l'obiettivo di ucciderla, così il figlio di Adnan senior verrà arrestato e condotto in gattabuia.

Oltre a dover sopportare la batosta della prigionia del coniuge, Zuleyha dovrà fare i conti con la scoperta che lo stesso aveva una tresca con Kahraman e verrà a conoscenza della relazione proprio dalla sua acerrima rivale Mujgan.

Su tutte le furie, Altun avrà in animo di lasciare la tenuta Yaman al più presto, quindi preparerà il necessario per andarsene ma prima lascerà a Fadik e Gulten una sua collana nutrendo il desiderio che le due inservienti si ricordino sempre di lei.