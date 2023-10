Nella puntata di Terra amara che andrà in onda nel pomeriggio di martedì 31 ottobre su Canale 5, Demir Yaman si preparerà per un viaggio romantico con la sua amante Umit, durante il quale le prometterà di chiedere il divorzio a sua moglie appena torneranno a Cukurova. Nel frattempo, Zuleyha e Sevda partiranno per Istanbul per incontrare Sesma, una donna che secondo Saniye potrebbe avere informazioni sul fratellastro di Demir: le due scopriranno dettagli scioccanti sul passato del defunto Adnan Senior e in particolare Sevda ne rimarrà piuttosto scossa.

Demir parte per un weekend romantico insieme alla dottoressa Umit

Demir si preparerà a trascorrere un weekend romantico insieme alla dottoressa Umit, primario dell'ospedale di Cukurova, ovviamente mentendo a tutti sulla sua reale destinazione.

Nel frattempo, Zuleyha tesserà un piano altrettanto misterioso con Sevda: le due donne saranno in procinto di partire per Istanbul, senza dire nulla Demir. Infatti, Zuleyha e Sevda dovranno incontrare Sesma, una donna che, secondo la domestica Saniye, potrebbe avere delle importanti informazioni sul passato del defunto Adnan Senior e sull'identità del presunto figlio illegittimo che sta minacciando la famiglia Yaman con misteriose lettere anonime.

Sesma racconta a Sevda Zuleyha che in passato una donna andò da Adnan Senior per dirgli che aveva un altro figlio

Dopodiché, Sevda e Zuleyha arriveranno a Istanbul e la tensione sarà palpabile mentre si prepareranno all'incontro con la misteriosa donna.

Arrivate alla dimora di Sesma, Zuleyha le chiederà alcune informazioni sul passato di Adnan Senior e quello che emergerà sarà piuttosto scioccanti.

Infatti, scopriranno che molti anni prima una donna sconosciuta bussò alla porta della villa Yaman, implorando Adnan Senior di riconoscere il proprio bambino come suo figlio. Ovviamente, questa rivelazione scuoterà profondamente Sevda, portandola a sfogarsi con Zuleyha.

Demir promette all'amante di lasciare Zuleyha

Dopo aver messo a punto con cura ogni dettaglio del loro piano, Demir passerà a prendere Umit in auto alla sua abitazione e si metteranno in movimento per il luogo prestabilito per la breve vacanza. Una volta arrivati sul posto l'uomo farà una promessa solenne all' amante: appena torneranno Cukurova intraprenderà i passi necessari per richiedere il divorzio da sua moglie Zuleyha.