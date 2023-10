In Terra Amara per Ümit non sarà per niente facile scoprire la madre, per ben 35 anni, ha provato a mettersi in contatto con lei. Sarà proprio sua zia a confermarle che Sevda non l'ha affatto abbandonato, è stata la famiglia del padre a tenerle separate. Delusa per la vicenda, la ragazza potrà finalmente avere un rapporto con la madre, anche se fin da subito le chiederà un favore abbastanza grande.

Sevda scopre che Ümit è sua figlia

Sevda scoprirà che Ümit è in realtà sua figlia Ayla, ma il ricongiungimento madre - figlia non andrà come sperato, anche perché Ümit per tutta la vita ha saputo solo la verità che le ha raccontato la zia: Sevda l'ha abbandonata per inseguire il suo sogno d'amore con Adnan Yaman.

Sevda proverà in tutti modi a raccontarle cosa è realmente successo, ma Ümit non vorrà sentirla, per questo la donna progetterà anche di compiere un gesto tragico.

Sevda pronta a uccidersi per Ümit

Sevda ruberà dallo studio di Demir una pistola e si presenterà a casa di Ümit. Inizialmente le chiederà di ascoltare la sua versione dei fatti, ma quando la figlia respingerà la sua richiesta, Sevda toglierà fuori una pistola e se la punterà alla tempia: se non le darà la possibilità di raccontarsi, si ucciderà proprio davanti a lei.

Sevda vorrebbe che Ümit telefonasse la zia e le chiedesse come sono andate veramente le cose, ma la ragazza si rifiuterà, così Sevda deciderà di effettuare la chiamata, con Ümit che ascolterà da un altro telefono.

Ümit scopre che la madre non l'ha abbandonata

Sevda avrà modo di parlare con l'ex cognata, che non sapendo che Ümit sta ascoltando la telefonata dirà tutta la verità. A quanto pare la ragazza non è stata affatto abbandonata dalla madre, sono stati i parenti dell'ex marito a portargliela via.

Ümit non riuscirà a crederci, per tutta la vita la famiglia del padre l'ha costretta a odiare la madre per qualcosa che non ha mai fatto.

Madre e figlia, finalmente, diventeranno una cosa sola e proveranno a recuperare il tempo perso.

Ümit vuole che la madre l'aiuti a riconquistare Demir

Ümit però, dopo un primo periodo di riconciliazione, metterà la madre con le spalle al muro. Vorrebbe che le stesse accanto nella sua battaglia per riconquistare Demir, ma Sevda non sarà tanto d'accordo: Demir e Züleyha si amano davvero e non se la sentirà di metterli i bastoni tra le ruote.

Ümit non accetterà che la madre le volti le spalle, così la butterà nuovamente fuori dalla sua vita. Per provare a farsi perdonare Sevda dormirà per tutta la notte fuori dalla porta della casa di Ümit e la mattina seguente si dirà disposta a fare di tutto per renderla felice. Sarà così che Ümit darà alla madre un foglietto con una lista di cose da fare: per le due donne la "battaglia" per riconquistare Demir avrà inizio.