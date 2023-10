Prosegue l'appuntamento con la soap turca Terra Amara e le anticipazioni della puntata di venerdì 3 novembre annunciano ancora grandi emozioni. Le ricerche per trovare Zuleyha, sparita nel bosco, andranno avanti senza successo e Sevda riuscirà ad avvertire Demir di quanto sta succedendo a Cukurova. L'uomo non ci penserà due volte e partirà subito per raggiungere la sua famiglia, tormentato dai sensi di colpa. Nel frattempo, Fekeli parlerà con Fikret, che è stato l'ultimo a vedere Zuleyha prima della scomparsa, e crederà all'innocenza di suo nipote.

L'apprensione sarà alle stelle, perché sarà già il terzo giorno di ricerca e le possibilità di ritrovare la protagonista viva saranno sempre più basse.

Demir apprenderà che sua moglie è scomparsa

Le ricerche della donna proseguiranno senza sosta, ma non ci saranno notizie incoraggianti. Nel frattempo, Demir, ignaro di tutto, porterà a termine il suo weekend romantico con Umit e quando arriverà a casa della dottoressa, ad Adana, chiamerà subito alla villa. Yaman parlerà con Sevda che gli spiegherà che Zuleyha è sparita da due giorni, gettandolo nella più totale disperazione. Demir sarà sconvolto nell'apprendere che sua moglie è in pericolo e non aspetterà un attimo di più. L'uomo lascerà la casa di Umit e partirà subito per Cukurova, lasciando la dottoressa da sola.

Fikret parlerà con Fekeli

Demir non potrà fare altro che pensare a sua moglie. L'uomo si renderà conto che si avvicina il terzo giorno senza nessuna notizia di Zuleyha e che ritrovarla ormai sarà una corsa contro il tempo. Demir sarà tormentato dai sensi di colpa pensando che se fosse rimasto in città non sarebbe accaduto nulla a sua moglie e si pentirà amaramente di aver trascorso dei giorni spensierati con Umit. Il terrore di perdere Zuleyha riaccenderà in Demir il forte sentimento per lei e l'unica cosa che desidererà sarà ritrovarla.

Nel frattempo, Fekeli proseguirà con le ricerche e chiederà a Fikret di spiegargli esattamente cosa è accaduto il giorno della scomparsa di Zuleyha.

Una lotta contro il tempo per ritrovare Zuleyha

Fikret spiegherà a Fekeli di aver affrontato Zuleyha nel bosco dopo essersi accorto che lo seguiva. L'uomo racconterà di essere stato molto brusco con lei, ma di non averle fatto nulla di male.

Fikret sarà anche certo che Zuleyha abbia capito che era lui l'autore delle lettere e del sabotaggio, ma dirà di averla lasciata intatta nel bosco. Alle parole di suo nipote Fekeli crederà senza dubbi, ma avrà il timore che la polizia possa sospettare di lui e per questo i due uomini si daranno da fare per trovare Zuleyha.