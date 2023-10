Nelle future puntate di Terra amara Zuleyha e Demir sembreranno aver raggiunto la felicità, ma Umit sarà più agguerrita che mai e spiazzerà la sua rivale affermando di essere incinta di suo marito. A questo punto Sevda si proporrà di risolvere la situazione, convincendo Umit ad abortire, ma continuerà a nascondere a Zuleyha che la dottoressa è sua figlia.

Anticipazioni Terra amara: Demir riuscirà a farsi perdonare da Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto per Zuleyha e Demir inizierà un periodo molto felice. I due coniugi recupereranno tutto il tempo perduto, ma l'armonia a casa Yaman durerà davvero poco.

Umit, infatti, non avrà nessuna intenzione di farsi da parte e continuerà a combattere per avere Demir tutto per sé.

Presto Zuleyha scoprirà che suo marito ha avuto una relazione con la dottoressa, ma lui riuscirà a convincerla che il suo amore è sincero e che Umit non conta nulla per lui. La donna crederà alle parole di Demir e deciderà di perdonarlo mandando su tutte le furie la sua rivale che sarà pronta a fare la prossima mossa. A sua madre Sevda, Umit confiderà di avere in mente un piano per distruggere definitivamente la coppia e riprendersi Demir a qualunque costo.

Spoiler prossime puntate: Umit spiazzerà Zuleyha con la sua gravidanza

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro delle scene una nuova guerra tra Zuleyha e Umit.

La dottoressa inseguirà la moglie di Demir per forzare un incontro, anche se lei negherà di voler avere un confronto con lei. Zuleyha minaccerà Umit di andare via se non vuole che Demir le faccia davvero del male, ma lei saprà come rispondere a tono.

"Demir non farebbe mai del male alla madre di uno dei suoi figli", dirà, spiazzando Zuleyha.

In realtà la moglie di Demir sarà molto preoccupata per il suo futuro e al suo ritorno alla villa Sevda noterà subito la sua angoscia.

Sevda cercherà una soluzione, ma continuerà a nascondere di essere la madre di Umit

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle prossime puntate Zuleyha racconterà a Sevda quanto è accaduto con Umit.

"Aspetta un figlio da Demir", racconterà alla ex cantante che ascolterà il suo sfogo.

Zuleyha ammetterà di sentirsi molto fragile e di essere distrutta dal dolore per il tradimento di suo marito. Sevda proverà a calmare la donna dicendole che ha in mente una soluzione per far tornare le cose al loro posto. La ex cantante sarà convinta che Demir non accetterebbe mai un figlio da Umit e quindi l'unica cosa da fare sarebbe chiedere alla dottoressa di abortire.

Sevda, tuttavia, continuerà a nascondere a Zuleyha e a suo marito di essere la madre di Umit. Il piano di Sevda in realtà sarà quello di chiedere a sua figlia di fuggire insieme da Cukurova.